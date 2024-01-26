陸年輕族群被「3分鐘微短劇」攻陷　落入「付費焦慮」追劇癮

▲看「三分鐘微短劇」成為大陸一般民眾處理碎片時間消磨解壓的最新流行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

「3分鐘微短劇」近期在大陸成為年輕人在務工或休息時的「電子榨菜」，催生出不少影片創作者，憑藉創意成為業內「新藍海」，卻也衍生出諸如「平台付費」、「追劇上癮」等社會現象，引起輿論熱議。

《澎湃新聞》報導，貴州省政協委員、紀錄片導演于慶陽表示，短劇吸引眼球的內核，仍是借用傳統電視連續劇的「招數」，即在結尾處設懸疑點，或是噱頭，吸引受眾觀看下一集。新生事物的行業規範是在發展中建立的，監管部門可適當引導。

23歲的酒店服務員小娜迷上短劇《別惹白鴿》後認為，「以前總覺得短劇很土，演員演技浮誇，故事情節老套，入坑以後卻發現也真是令人上頭，一集時間三五分鐘，很快就能追完一部劇，太適合我這種打工人。」

小娜沉浸在商業霸總與灰姑娘的甜寵之愛、當代絕望主婦的華麗蛻變等腳本劇情中，逐漸將所有碎片化時間都投注在平台上的微短劇，進而為了不停收看而不斷「充值」，有時一晚上便會花費70元（人民幣，下同）左右的金額，陷入追劇上癮過程中的「付費焦慮」。

中專畢業的刀瑩瑩原本在禮儀服務業工作，平時會拍攝短影音發在抖音、快手等平台。直至2023年2月，她和橫店一位微短劇導演有了聯繫，8月正式前往橫店正式進組開拍。

她表示，在拍攝微短劇過程中，片場、演員、器材都是計時收費，100集的微短劇要在5天內拍完，「短劇是描繪普通人在生活中期待的一些東西，把細微處無限放大，這種處理方式不僅很有網感，也很解壓。」

一名快遞分檢員楊一也認為，上了一天班回到家，有深度的電影、電視劇都看不下去，「看微短劇不用動腦，三五分鐘就能帶來一個爽點，就好像能把自己在工作、生活中受的委屈代入進去，特別解壓。」

復旦大學社會發展與公共政策學院心理學系教授吳國宏表示，微短劇的劇本對應人們社會生活的「腳本」，「英雄救美」、「好事多磨」、「逆襲」等模式早就根植在普通人對世界的詮釋理解之中，不用過多考慮邏輯合不合理，主要是情感共鳴，「因為不出所料，所以不用深究。」