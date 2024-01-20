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台南青年文化科技「鯨」奇體驗　看見過去展望未來

▲台南青年19日齊聚河樂廣場，台南市研考會邀請台南市青年事務委員會委員，到場體驗台南400系列活動的首波「台南跨視紀400科藝之旅」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南青年19日齊聚河樂廣場，台南市研考會邀請台南市青年事務委員會委員，到場體驗台南400系列活動的首波「台南跨視紀400科藝之旅」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

呼應「一起台南，世界交陪！」台南青年19日齊聚河樂廣場，台南市研考會邀請台南市青年事務委員會委員，到場體驗台南400系列活動的首波「台南跨視紀400科藝之旅」，市府運用產生式AI與Line Bot互動結合，歡迎青年朋友一起來動手上傳照片，串聯這個時代，就在河樂廣場。

黃偉哲市長表示，這是場結合在地文化與未來科技的展出，活動現場有「裸視3D巨鯨遨遊」、「飛越時空AI沉浸式體驗」、「AI 角色扮演穿越秀」、「AR發現鯨奇」及「古都大富翁3D地景藝術」的體驗，過去和未來在此匯聚，指引著城市前行，讓年輕朋友可以透過這場豐富的驚奇之旅更認識台南，截至2月4日每日下午4時到9時，邀請民眾共同參與。

▲台南青年19日齊聚河樂廣場，台南市研考會邀請台南市青年事務委員會委員，到場體驗台南400系列活動的首波「台南跨視紀400科藝之旅」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會陳淑姿主委表示，這次邀請本府青年事務委員會謝名准委員、鄭富方委員、陳正明委員、陳姿蓉委員，以及台南各大專院校、高中職學生學生會、學生社團參與體驗活動，研考會作為青年與政府間的平台，邀請青年朋友前來參加，希望透過活動，讓大家重新認識台南，慢慢變成台南，邀請青年一起台南，當然也希望鼓勵青年朋友能發揮創意，給予城市未來發展更多想像，並且透過公共參與，讓台南成為你我的台南。

黃偉哲市長成立青年事務委員會迄今，通過百場不同形式的交流活動、政策交流會、培力課程、工作小組等，希望以多元的形式，讓青年朋友了解政府運作，並提供市政建議，讓政策制訂更符合時宜。本次體驗除希望讓大家同樂外，也能充分感受市政創意，結合附近週邊包含戎館、接官亭、神農街、蝸牛巷、林百貨、兌悅門等知名歷史景點，體驗科技與歷史文化結合帶來不同的感受，歡迎大家帶著家人、朋友，來踩點、打卡、廣場賞鯨，現場也有隱藏小彩蛋等你來發掘。

▲台南青年19日齊聚河樂廣場，台南市研考會邀請台南市青年事務委員會委員，到場體驗台南400系列活動的首波「台南跨視紀400科藝之旅」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會作為青年與政府的搭接平台，除加強青委會的運作廣納青年聲音外，期待透過青年的建言與多元視角，表達對政府政策的意見，共創美好未來；研展暨青年事務科也將不定期舉辦公共議題提案競賽、公部門實習計畫，青年培力及提案輔導等，藉以強化公共參與量能，讓青年獲得更多所需資源，各類青年活動等相關資訊，敬請關注台南市政府「青資源」網站。https://rdec.tainan.gov.tw//cp.aspx?n=29451

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