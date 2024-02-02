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小小Dr.羊實習生　割草擠乳做體檢新體驗

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「山羊瞳孔是方形，且低頭喝水時眼球還會自動旋轉成水平！」小小實習生們驚喜發現！台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，割牧草餵大羊、擠羊奶餵小羊，還幫小羊做體檢量體重、身長和胸圍，也戴上聽診器細數小羊心跳數，零距離貼身觀察山羊。

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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篤加國小校長方樹啟表示，從學生餵小羊喝奶中看到學生眼神有光，對羊隻關懷之情展露無遺。台南大學教務長歐陽誾提到，沉浸式的體驗課程是學習最長效的方式，當學習與生活經驗連結時，學習才有意義。

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

禾光牧場負責人王家壽種植了4.5公頃的牧草，讓羊隻享有「牧草吃到飽」的福利。學生戴上粗布手套，手握鐮刀，賣力割著牧草只為了讓羊兒飽餐一頓。篤加國小學生楊沛宸說，餵羊吃牧草時不可以跟羊拔河，才不會割傷羊的舌頭。南大附小學生陳芷彤提到，用大拇哥和食指按住羊乳房，再依序用中指、無名指和小指捏住就可以擠出羊奶，經巴氏殺菌法處理後，鮮羊奶完全沒有羶味，好喝極了。

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水流莊牧場帶領學童觀察羊隻外觀及活動力，利用捲尺量小羊身長、身高、胸圍及耳朵長，更讓學童戴上聽診器，靠近小羊心臟處細細聆聽。南大附小學生林維暘說，小羊心跳砰砰砰好快，一分鐘差不多120下，活力十足的很健康。篤加國小學生黃建棋也說到，原來山羊方形的瞳孔是320度的超廣角模式，瞳孔保持水平狀態可隨時注意到周遭環境。
▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲全國創新食農教育體驗活動競賽特優的水流莊，負責人楊政勳指出，設計Dr.羊的環教課程目的讓學生貼近小羊，除知道羊隻有個別差異外，也可感受到生命的可貴，關愛動物不只是餵食牧草或飼料，關心動物的身體狀況也是很重要的一環。

▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南大學USR辦理小小Dr.羊實習生課程，邀請篤加國小和南大附小校際共學，造訪高雄禾光和水流莊兩處牧場，零距離貼身觀察山羊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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