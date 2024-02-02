快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

▲柯旻豪曾是SBL MVP，如今淪為階下囚。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

去年11月爆出SBL裕隆籃球隊包括已離隊的吳季穎等10名球員打假球簽賭，成為台灣籃壇黑歷史之一，今(2)日士林地檢署偵結將涉案15人起訴，其中因更改說詞成為全案唯一遭羈押的柯旻豪，也在今天決定是否可以回家過年，稍早結果出爐，柯旻豪雖打悲情牌求回家跟家人道歉，但法官裁定續押，並禁止接見通信。

柯旻豪出庭表示，羈押期間有反覆思考，知道自己做錯了，不應該用自身能力分析誰的贏面比較大，且他也已經受到懲罰，無法再擔任籃球員，「我從小到大都只有籃球，已受到懲罰，我知道錯了，希望法官給我機會，讓我重來」，柯又搬出苦肉計，自爆老婆前陣子流產，又沒工作，家裡有經濟壓力，盼法官讓他出去工作照顧老婆，且願以50萬交保，「我犯了很大的錯誤，我會盡力彌補，讓我跟家人說對不起。」

不過，法官不接受悲情牌，裁定柯旻豪續押，並禁止接見通信，得在看守所吃年夜飯，柯聽完當下還忍不住流下眼淚。

去年11月17日警方將柯旻豪帶回應訊，過程中十分配合，更指證配合打假球的成員都有下載簽賭APP下注，成為假球簽賭案的關鍵證據，怎料柯在士林地檢署接受詢問時，聽從友人介紹的律師建議，全盤推翻原先的自白，結果慘遭檢方認為有明顯串證之虞，向法院聲請羈押。

隔天士院開聲押庭，經訊問後認柯旻豪，罪嫌重大，且尚有其他證據待清查及比對，依偵查進度，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，審酌此案涉及政府投注標的運動競技賽事之公平，及被告自身人身自由之利益，認為有羈押必要，且應禁止接見通信，且被告恐無法參與爾後的球賽，難認有反覆實施犯罪之虞，裁定收押。

今（2日）檢方偵結假球案，移審在押柯旻豪，柯穿藍色囚服戴手銬，緩慢下囚車，看上去意志消沈無精打采，與過往在球場上神采奕奕模樣落差極大，令人看了不禁感嘆。

法院收案後，隨後分案，並且將案件交給受命法官開庭，決定柯可以回家過年、或是續押在看守所。