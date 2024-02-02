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社會 社會焦點 保障人權

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬　保時捷代步「紙箱裝現金」

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲民眾報案，有女子自稱是中華創新區塊鏈應用協會理事長，還經營虛擬貨幣，但是警方查出，該女子與兒子一起在高雄經營虛擬貨幣公司後，卻與境外詐騙集團合作，將被害人被詐騙的金錢，以虛擬貨幣的方式匯進境外戶頭，刑事局在1月底逮人，逮捕理事長等18人到案說明。

警方調查，刑事局掌握1名黃姓女子和汪姓兒子合夥，四處舉辦虛擬貨幣、區塊鏈技術運用的座談會，甚至還自稱是中華創新區塊鏈應用協會理事長，表面上經營實體虛擬貨幣幣商，舉辦活動還送禮、補貼車資。

▲▼境外詐騙集團以戀愛方式騙取被害人，在要被害人到黃女位於高雄的虛擬貨幣公司交付金錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃女自稱區塊鏈應用協會理事長，但私下與兒子卻替詐騙集團洗錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是表面正派的母子檔，卻利用成立的金牛百匯虛擬貨幣公司，私底下與詐騙集團合作，由詐騙集團出面，以戀愛詐騙方式進行詐騙，再將詐騙來的不法所得，以虛擬貨幣的方式轉往境外詐騙集團帳戶，藉此謀取利益。

警方還查出，黃女的洗錢公司配合境外假交友的愛情詐騙機房，以謊稱伊拉克軍官、聯合國官員或逕以老婆相稱網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱，並指引至位於高雄的金牛百匯公司交付現金。

▲▼境外詐騙集團以戀愛方式騙取被害人，在要被害人到黃女位於高雄的虛擬貨幣公司交付金錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃女私下卻替詐騙集團洗錢，公司查扣2600萬現金以及保時捷休旅車。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局幹員初步清查，戀愛詐騙手法，至少有40人受害，總詐騙金額高達5千萬元，刑事局蒐集證據之後，在，1月24日南北串連搜索，一舉查獲公司負責人、員工等18人，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼境外詐騙集團以戀愛方式騙取被害人，在要被害人到黃女位於高雄的虛擬貨幣公司交付金錢。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲境外詐騙集團以戀愛方式騙取被害人，在要被害人到黃女位於高雄的虛擬貨幣公司交付金錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還查出，母子檔公司存有大量現金，當場查扣新台幣2600萬餘元、保時捷1部、泰達幣 23912顆（市值約新台幣74萬元）、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物，也將持續追查幕後詐騙集團。

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