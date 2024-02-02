北市警中山分局逮天道盟5煞...囚禁恐嚇取財　酒店妹排隊受檢

記者邱中岳／台北報導

重要節日安全維護工作在1日開跑，北市中山分局立刻破獲天道盟成員，因債務糾紛，在北市中山區將被害人押往台中出租套房囚禁，且逼簽下144萬元本票後才放人，後續被害人獲釋報警處理，警方事後逮捕5名惡煞到案，中山分局在重要節日安全維護工作首日逮捕各類刑案移送30人。

警方調查，胡姓男子因與張姓男子有債務糾紛，在2023年12月初，在北市中山區遇到張姓男子，竟然直接找人將張押往台中市南區復興路1段的出租套房，逼迫其簽下144萬元本票。

▲年前重要節日安全維護首日，北市中山警分局查獲天道盟成員恐嚇取財。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子獲釋之後，還不斷收到恐嚇簡訊追討債務，所以心生畏懼找警方報案，事後北市警中山分局在1日前往台中地區逮人，當場逮捕具有天道盟背景的胡姓男子以及4名涉案小弟。

警方事後當場查扣查扣行動電話、本票、和解書等贓證物，並將胡姓男子以及4名小弟等5人，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇以及妨害自由等罪嫌送辦。

▲年前重要節日安全維護首日，北市中山警分局長陳金城親自帶隊，針對轄區酒店進行臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局中山分局於2月1日專案工作首日，除了查獲天道盟成員組織犯罪案之外，也查獲毒品案19件19人、詐欺案2件3人及其他各類刑案4件8人，總計共逮捕移送犯嫌30人。

中山分局也在於2月1日深夜執行擴大臨檢勤務，由分局長陳金城親至中山區轄內林森北路酒店，宣導告誡業者，遇任何不法應即時通報警方，並加強自主管理，更在林森北路一帶實施區塊封鎖，運用優勢警力強勢臨路檢，全力淨化治安！

北市政府警察局中山分局為讓市民安心歡度農曆春節假期，全力執行「加強重要節日安全維護工作」，秉持「治安平穩」工作主軸，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，強力掃蕩及查緝。