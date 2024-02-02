加強重要節日安全維護工作　雲林縣長張麗善斗六分局慰問勤務警

▲縣長率同雲林縣警察局長李建民至縣警局、斗六分局等單位，慰問參與工作之員警及各協勤民力之辛勞。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024年「加強重要節日安全維護工作」，自2月1日22時至2月15日24時結束，總共15天以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等各種維安力量，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之熱心。

雲林縣政府為激勵相關人員士氣，於昨（1）日晚間20時由縣長、副縣長及秘書長帶隊，分成3條路線，率同雲林縣警察局長李建民、民防總隊副指揮官張炳耀、義警大隊長謝奇峰、民防大隊長蘇振毅及義警、民防、義交大隊部幹部，至縣警局、斗六分局及長安守望相助隊等單位，慰問參與本項工作之員警及各協勤民力之辛勞。

▲斗六警分局長黃念生表示，將「落實友善通報網」及「推動社區警政再出發」，有效運用義警、民防與警察志工及社區守望相助巡守組織，嚴密勤務部署。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，今年有7天連續假期，民眾返鄉過節及舉家外出旅遊增多，各旅遊風景區、交流道、高鐵站、火車站、公車站及寺廟周邊人潮車潮大增，希望藉由警民志工等全力投入執勤，強化治安、交通及為民服務等各項措施，共同努力打造安居樂業的樂活環境。

斗六警分局長黃念生表示，此次加強重要節日安全維護工作特別規劃志工民力加入協勤行列，斗六分局亦特別邀請雲林縣警察志工協會理事長吳俊德至分局頒發慰問金給斗六分局志工中隊長黃雅琪，藉以慰勉志工辛勞。另外，斗六分局辦理並將「落實友善通報網」及「推動社區警政再出發」，有效運用義警、民防與警察志工及社區守望相助巡守組織，嚴密勤務部署，強化犯罪偵防措施，建構優質的社區環境，以確保民眾居家安全，共同為守護社區居住安全盡一份心力。