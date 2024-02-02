曹松清畫展看見馬祖風情　總監葉順英勾起那年浪漫回憶…

▲總監葉順英(左二)參觀藝術家曹松清(右)主題展「遇見那些光」。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300 B3區持續落實服務本土，進而展現支持藝術活動的熱忱與對本土的關懷，總監葉順英1日率秘書長林永明、特助錡光旭等一行人，前往鶯歌台華窯三館參觀藝術家曹松清主題展「遇見那些光」，無意間，勾起葉順英年輕時與在馬祖當兵兩年的戀人分隔兩地的回憶，獅友們直呼美麗的浪漫難忘記！

曹松清21幅新作品包括「藍眼淚」、「岩光」及「什光」等畫作；其中，一幅作品《房子和草地》特別吸引眾人駐足良久，葉順英幾句話引發共鳴：「這幅作品從不同角度都呈現出草地的流動感，加上海風的味道、房子勾起兒時回憶，整幅作品滿溢寧靜之感，帶給觀者滿滿的正能量，所以一再回眸。」

葉順英說到，「展中的藍眼淚呼應旅遊的主題，岩光則是畫家新的一個子題，較以往是更大的突破。其他島上日常景物則依各自不同的筆觸與表現手法，不論是遼闊、安適、自然景物、萬物滋長，都以歲月靜好為基調，具有讓人心靜下來、慢下來的力量。」

▲國際獅子會300 B3區總監葉順英支持藝術活動。（圖／廖帝權提供）

畫家曹松清在馬祖出生成長，69年國中畢業後隨家人遷居桃園八德。這幾年，「藍眼淚」被美國CNN納入「世界15大自然奇景」，想一睹藍眼淚的遊客更絡繹不絕。國立臺灣海洋大學教授蔣國平就曾在學術研討會上說，受限各種條件，有九成觀光客無法順利看到藍眼淚。馬祖當地除了有「北海坑道」可以搖櫓看到藍眼淚外，也成立「藍眼淚館」，以人工培育方式讓遊客看到藍眼淚。

馬祖海島本身就是間地質大教室，尤其海岸地形最具特色，也是著名場景。在海島，陽光的元素十分強烈。曹松清說：「這些盡藏著我繪畫中發展出來的《岩光系列》。剛硬的岩石揭示剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育出『海島人』的生命觀。」

曹松清推薦許多要到馬祖的遊客，除了芹壁、津沙、福正等閩東聚落，有機會也要多看看馬祖豐富地質的海岸，用不同視角體察馬祖。事實上，馬祖除有機會看到藍眼淚，閩東建築、特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、巨石神像、黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵梅花鹿、方塊海、東莒燈塔、東引燈塔、紅花石蒜、星空奇景同樣值得一遊。

曹松清說：「對我來說，經過歲月洗禮，以故鄉為主題，調出島嶼的色彩，將背景平塗以擁抱當代，並以馬祖在地花崗石粉為繪畫語彙，讓屬於我個人風格的繪畫，吸引觀者在接觸馬祖前勾勒出馬祖的初步印象。」遇見那些光─曹松清創作展，即日起迄3月27日於臺華窯三館典藏空間(新北市鶯歌區文化路124號)展出。