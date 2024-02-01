陳昭姿「印泥沾手指」跑票　黨紀處分？民眾黨中評會將開會討論

▲黃珊珊搭肩陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲日前宣布8票團進團出，一旦跑票便開除黨籍。然而今進行開票作業時，立委陳昭姿投票時卻誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布該張選票無效；但面對要不要黨紀處分，黨團副總召黃珊珊表示「不會」，然而稍早民眾黨中評會發聲明，近期將召開臨時會討論，結果也會在會後公布，是否黨紀處分屬中評會權責，籲請各界勿擅加揣測。

▼民眾黨其中一張選票沾到印泥，被視為無效票。（圖／記者湯興漢攝）