藍綠盼2／23開議！黃國昌喊反對　盼下週二就上工「底線是2／16」

▲黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日「新生報到」選出立法院正副院長，最終由國民黨韓國瑜、江啟臣「韓江配」當選，緊接而來是5日下午要朝野協商開議時間；但身為民眾黨團總召的立委黃國昌爆料，國民黨團總召傅崐萁向他告知，與民進黨團總召柯建銘談好是2月23日開議，他立刻直言「我反對！太晚了！」並喊話2月6日就開議，且底線是2月16日。

黃國昌1日晚間接受資深媒體人黃光芹網路節目訪問，被問到未來會不會是司法法制委員會的召委？黃國昌直言「不可能！」除非司法法制的委員們覺得由他當召委排議程，會比較緊張刺激精彩可期，使大家願意紛紛投給他一票。而黃國昌說完之後，自己也開始大笑起來。

黃光芹追問，為什麼笑成這樣？黃國昌說，因為讓他當召委排議程的話，就真的會精彩可期，可說是非常精彩，「你們千萬不要以為說，什麼中午12點準時下課，沒有啦！怎麼可能啦！怎麼可能12點就下課。」

隨後，黃國昌爆料，自己1日下午擔任副院長投票的監票員，當時國民黨團總召傅崐萁跑去跟民進黨團總召柯建銘講話，傅崐萁便帶著立委洪孟楷跑來找他，直言「國昌兄，我們跟柯總召講好了，我們2月23日開議」，但這個意思只是知會他2月23日開議，「我當場就跟他講，對不起，我反對，太晚了，我反對。」

黃國昌說，民眾黨團早就決定儘早開議，當2大黨來通知、要他接受，「我就直接跟他講，我反對！」而傅崐萁等人則愣住，認為「要過年」等原因，但他覺得「不會啊！我們下週二（2月6日）開議啊！馬上選出召委，召委選完後就不浪費時間，大家回家過年，過完年後就開工，開工後行政院長來報告、總質詢，委員會便可以排議程，立法院就上工了。」

黃國昌提及，自己的想法就是這樣，而對方則面有難色地說，「這樣子的話，我們再回去跟柯總召商量一下」，但民眾黨已經做出「儘早開會」決議，「你如果真的要拖到23日，我是覺得太離譜，你們說年前不要、要準備這個那個，我就很清楚跟他們講，底線是16日。」