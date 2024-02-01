　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠盼2／23開議！黃國昌喊反對　盼下週二就上工「底線是2／16」

▲民眾黨團總召黃國昌出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日「新生報到」選出立法院正副院長，最終由國民黨韓國瑜、江啟臣「韓江配」當選，緊接而來是5日下午要朝野協商開議時間；但身為民眾黨團總召的立委黃國昌爆料，國民黨團總召傅崐萁向他告知，與民進黨團總召柯建銘談好是2月23日開議，他立刻直言「我反對！太晚了！」並喊話2月6日就開議，且底線是2月16日。

黃國昌1日晚間接受資深媒體人黃光芹網路節目訪問，被問到未來會不會是司法法制委員會的召委？黃國昌直言「不可能！」除非司法法制的委員們覺得由他當召委排議程，會比較緊張刺激精彩可期，使大家願意紛紛投給他一票。而黃國昌說完之後，自己也開始大笑起來。

黃光芹追問，為什麼笑成這樣？黃國昌說，因為讓他當召委排議程的話，就真的會精彩可期，可說是非常精彩，「你們千萬不要以為說，什麼中午12點準時下課，沒有啦！怎麼可能啦！怎麼可能12點就下課。」

隨後，黃國昌爆料，自己1日下午擔任副院長投票的監票員，當時國民黨團總召傅崐萁跑去跟民進黨團總召柯建銘講話，傅崐萁便帶著立委洪孟楷跑來找他，直言「國昌兄，我們跟柯總召講好了，我們2月23日開議」，但這個意思只是知會他2月23日開議，「我當場就跟他講，對不起，我反對，太晚了，我反對。」

黃國昌說，民眾黨團早就決定儘早開議，當2大黨來通知、要他接受，「我就直接跟他講，我反對！」而傅崐萁等人則愣住，認為「要過年」等原因，但他覺得「不會啊！我們下週二（2月6日）開議啊！馬上選出召委，召委選完後就不浪費時間，大家回家過年，過完年後就開工，開工後行政院長來報告、總質詢，委員會便可以排議程，立法院就上工了。」

黃國昌提及，自己的想法就是這樣，而對方則面有難色地說，「這樣子的話，我們再回去跟柯總召商量一下」，但民眾黨已經做出「儘早開會」決議，「你如果真的要拖到23日，我是覺得太離譜，你們說年前不要、要準備這個那個，我就很清楚跟他們講，底線是16日。」

ET快訊
藍綠盼2／23開議！黃國昌反對：底線是2／16
獨／直擊！紅髮艾德現身高雄
通緝犯撞警車畫面曝！4警受傷1人腦震盪
評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨
快訊／嘉義市食品工廠大火！沙拉油桶全面燃燒烈焰沖天
認定陳昭姿投廢票　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票
快訊／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危
快訊／22歲女護校生墜橋　掉落15m深命危
陳昭姿「手沾印泥」變廢票　黃國昌回應了
快訊／黨紀處分陳昭姿？　中評會將開會討論
美女租客被揍成豬頭！　房東跨坐壓地猛毆　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍綠盼2／23開議！黃國昌喊反對　盼下週二就上工「底線是2／16」

人物／韓國瑜掌立院攀政治高峰　議事中立、國會外交成2大考驗

認定陳昭姿投廢票「不然什麼才是」　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票

評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨

韓國瑜保證絕不動用警察權　「立法院不是講拳頭的地方！」

柯建銘坦言選舉結果「預期如此」　曝與黃國昌互動是「改善的開始」

還原陳昭姿「手沾印泥」過程　黃國昌：一定虛心接受批評指教

秘書長人選已有口袋名單？　韓國瑜：那人一定跟我一樣超越黨派

陳昭姿「印泥沾手指」跑票　黨紀處分？民眾黨中評會將開會討論

賴清德見史瓦帝尼國王外長　「超過半世紀友誼見證兩國共體時艱」

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

藍綠盼2／23開議！黃國昌喊反對　盼下週二就上工「底線是2／16」

人物／韓國瑜掌立院攀政治高峰　議事中立、國會外交成2大考驗

認定陳昭姿投廢票「不然什麼才是」　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票

評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨

韓國瑜保證絕不動用警察權　「立法院不是講拳頭的地方！」

柯建銘坦言選舉結果「預期如此」　曝與黃國昌互動是「改善的開始」

還原陳昭姿「手沾印泥」過程　黃國昌：一定虛心接受批評指教

秘書長人選已有口袋名單？　韓國瑜：那人一定跟我一樣超越黨派

陳昭姿「印泥沾手指」跑票　黨紀處分？民眾黨中評會將開會討論

賴清德見史瓦帝尼國王外長　「超過半世紀友誼見證兩國共體時艱」

錦和「土台混血」歐瑞克曾被泰山退貨　率隊取勝證明自己

大林慈濟醫院春節門診時間　13日恢復正常門診

《KANO》校花孫睿登記結婚！　曬接吻照放閃：娶我需要很大的勇氣

做完護膚課程拒付錢　惡男客刀抵美容師脖搶劫...她無助喊救命

2024桃園燈會2／21~3／3登場　國際藝術與漢服市集同時登場

《女神異聞錄》正版手遊進軍動漫展　人氣Coser化身怪盜粉絲搶拍照

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　CNBLUE首度前進高雄開唱

獨／直擊！Ed Sheeran現身高雄了　搭虎航東京直飛超親民

通緝犯撞警車畫面曝！藝文特區驚險追逐　4警受傷1人腦震盪

傳149.9萬起！「台灣LEXUS油電新休旅」接單價曝光　油耗24.6km／L

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

民進黨開除違紀50人　「黨員該守紀律」

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜未領當選證書就出場受訪　柯建銘聲聲喚：請韓院長快進來

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

快訊／游錫堃明辭立委　醫師王正旭將遞補

直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

快訊／8人都不在！韓臨時拜會民眾黨團卻撲空

幕後／綠營高層證實「白營遊說轉投黃珊珊」　民進黨2理由拒絕

更多熱門

相關新聞

認定陳昭姿投廢票「不然什麼才是」　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票

認定陳昭姿投廢票「不然什麼才是」　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票

立法院今（1）進行正副院長選舉，在第一輪投票中意外發生民眾黨立委陳昭姿廢票插曲，民眾黨黃珊珊僅拿到7張票，導致被認定為廢票。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這很明顯，他們內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票所以跑票，這很清楚，廢票就是廢票別再推卸責任，自己秉公處理，這不是廢票什麼才是？

評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨

評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨

還原陳手沾印泥　黃：虛心接受批評

還原陳手沾印泥　黃：虛心接受批評

柯建銘坦言選舉結果「預期如此」　曝與黃國昌互動是「改善的開始」

柯建銘坦言選舉結果「預期如此」　曝與黃國昌互動是「改善的開始」

韓國瑜保證絕不動用警察權　「立法院不是講拳頭的地方！」

韓國瑜保證絕不動用警察權　「立法院不是講拳頭的地方！」

關鍵字：

民眾黨立法院黃國昌民進黨國民黨傅崐萁柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

民進黨開除違紀50人　「黨員該守紀律」

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面