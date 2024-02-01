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頂新和德挺偏鄉少棒　為弱勢兒築避風港

▲▼頂新,接棒未來,偏鄉棒球隊,頂新和德文教基金會,公益,愛心雲,偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫。（圖／資料照）

▲頂新和德文教基金會年前送暖，至金潭國小捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆等物資。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年前夕，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫集結員工、各界善心人士捐款愛心，前進高雄最南邊的林園區金潭國小，捐贈保久乳、雞蛋、肉鬆和罐頭等餐食物資予高雄金潭國小棒球隊，為孩子們的生活照護盡一份心力。歲末迎春之際，邀請大家成為偏鄉孩童的追夢後盾，贊助偏鄉基層棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」。

▲▼頂新,接棒未來,偏鄉棒球隊,頂新和德文教基金會,公益,愛心雲,偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫。（圖／資料照）

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▲金潭國小棒球隊總教練徐宏根化身大廚，為小球員們準備晚餐。

金潭國小為南台灣棒球強校，棒球隊於1997正式成立，曾於2011年代表台灣參加威廉波特世界少棒錦標賽，棒球隊現有35位小球員，其中20位是原鄉孩童，最遠來自屏東縣三地門鄉。總教練徐宏根說明，隊上許多孩子來自單親、隔代教養等，受到社會局關切的失能家庭，還有孩子報到時只穿著拖鞋，連晚上在宿舍睡覺蓋的棉被，都是跟其他教練一起跟外界募來的。

▲▼頂新,接棒未來,偏鄉棒球隊,頂新和德文教基金會,公益,愛心雲,偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫。（圖／資料照）

▲頂新和德文教基金會提供味全保久乳給金潭國小小球員們早餐加菜。

小球員們平日均寄宿在金潭國小宿舍，教練除了球技訓練，還得身兼數職，從生活起居、功課輔導都一肩扛起，既是保母又是廚師，寒暑假期間學校沒有供應營養午餐，徐宏根總教練得負責包辦小球員的三餐，太太和女兒也主動擔任志工，到學校廚房幫忙備菜，還會幫孩子進行課後輔導。六年級林同學說，教練像是他另外一個爸爸，最喜歡吃他煮的滷肉飯。

金潭國小簡仲信校長表示，周末放假時，有些孩子沒有地方待，即使回家也可能沒飯吃，教練們總是留在學校照顧他們，希望棒球隊成為這些弱勢孩子的避風港，感謝頂新和德文教基金會提供餐食物資，讓小朋友們吃飽吃好。

▲▼頂新,接棒未來,偏鄉棒球隊,頂新和德文教基金會,公益,愛心雲,偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫。（圖／資料照）

▲小球員們收到味全保久乳非常開心。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫過去曾捐助交通車予金潭國小棒球隊，協助球隊外出比賽、移地訓練，基金會執行長蕭巧怡說，看見許多偏鄉棒球隊的努力與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事。邀請民眾用愛力挺偏鄉基層棒球隊追逐夢想，持續贊助偏鄉棒球隊營養餐食、交通協助、急難救助以及球具捐贈等費用，一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」https://pse.is/56g5ev

▼金潭國小棒球隊進行跑山晨練。

▲▼頂新,接棒未來,偏鄉棒球隊,頂新和德文教基金會,公益,愛心雲,偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫。（圖／資料照）

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