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頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行

▲▼ 頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行 。（圖／頂新）

▲五塊厝工作坊學員分工一同進行蛋捲包裝作業(頂新和德文教基金會提供)

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會連續9年推出「食食刻刻與愛同行─食公益」捐助計畫，累積幫助逾60家公益團體，捐助金額超過3,200萬，其中今年獲選的高雄市唐氏症歡喜協會與善慧恩社會慈善基金會的兩項公益計畫，以實質行動支持培力心智障礙者與逆境青少年，陪伴他們製作美味點心或經營咖啡館，點亮精彩人生。

▲▼ 頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行 。（圖／頂新）

▲高雄市唐氏症歡喜協會開辦各式才藝班，培養學員不同專長與充實社交生活(頂新和德文教基金會提供)

「畢業後要去哪裡?」是許多心智障礙孩子在特教學校畢業後面臨的心聲，因難以進入職場工作，他們大多只能留在家裡，工作和生活能力漸漸退化。高雄市唐氏症歡喜協會籌辦五塊厝工作坊，透過才藝與烘焙技能學習，讓孩子融入社區生活。今年38歲的服務對象小國 (化名) 說，「在這裡一起工作、學習和認識許多朋友，是我最開心的事情。」五塊厝工作坊主任湯明洲表示，在頂新和德文教基金會食公益計畫的支持下，孩子的努力被看見，烘焙坊的雪Q餅和蛋捲是人氣商品，歡迎民眾踴躍購買。

▲▼ 頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行 。（圖／頂新）

▲啡嚐不可青年咖啡店長悉心指導學員製作餅乾(頂新和德文教基金會提供)

善慧恩社會慈善基金會長期致力於幫助逆境少年克服所面臨的困境，特別針對因家庭失能、學習挫折、或環境引誘等原因而暫時迷途的孩子。為此，善慧恩基金會成立「啡嚐不可青年咖啡」，這不僅僅是一間咖啡廳，更是一個提供機會和支持的平台，讓逆境少年參與咖啡廳的經營，從做中學培育一技之長，從過往開立的飛夢林咖啡到現在的啡嚐不可青年咖啡已協助82名孩子走出困境。目前咖啡廳提供手沖咖啡、餅乾、蛋糕和輕食，文青風格的佈置氛圍吸引許多年輕人和上班族。

▲▼ 頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行 。（圖／頂新）

▲善慧恩社會慈善基金會盼透過咖啡廳運作，幫助逆境青少年學習一技之長(頂新和德文教基金會提供)

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，食公益捐助計畫長期透過資源串接與挹注，協助公益團體幫助服務對象自立與解決困境，高雄市唐氏症歡喜協會與善慧恩基金會也受邀加入愛的GOOD力公益行銷平台，請民眾用捐款或購買愛心商品相挺！愛的GOOD力公益行銷平台：https://reurl.cc/K3G8Qg

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