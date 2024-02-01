被柯建銘認定無效票　民眾黨團喊「遺憾」：投票戳明顯蓋黃珊珊

▲民眾黨其中一張選票沾到印泥，被視為無效票。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨黨主席柯文哲日前宣布8票要投給立委黃珊珊，然而今進行開票作業時，卻有一張選票誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布為無效票，造成黃珊珊僅拿7票。對此，民眾黨團稍早發聲明表示，陳昭姿投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，對會議主席判定表示遺憾。

針對民眾黨1張票被視為無效票，民眾黨團表示，陳昭姿在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，但因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，本黨黨團對會議主席判定表示遺憾。

根據現場狀況，雖然有蓋在黃珊珊的位子上，但間隔一個欄位的陳菁徽上有印泥污漬才引發爭議，但根據規定，選票上不得有任何記號；擔任主席的柯建銘也說，「這無效啦」。最後，柯建銘宣布，有效票112票、無效票1票，韓國瑜54票、游錫堃51票、黃珊珊7票。

林國成說，紅色污泥有可能是別人弄到沾到這張選票，可是我們蓋章的圓戳很明顯是蓋在黃珊珊上，只是旁邊有紅色污點，這些東西可以判斷根本不是蓄意做記號。民進黨認為這是記號，看起來並非做記號，有可能是無意碰到。

林國成重申，這張票很明顯是蓋給黃珊珊，所以剛才報告，很明顯圓戳是黃珊珊的票，「國民黨推派的監票員也認為是有效票，但大會主席認為無效票，我們尊重主席裁定」。

▼黃珊珊僅拿到7票。（圖／記者湯興漢攝）