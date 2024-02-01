直擊／韓國瑜當選機會濃　青年爬牆抗議「國瑜當院長、國會火葬場」

記者杜冠霖／台北報導

2024立院龍頭選舉今（1日）舉行，外界普遍評估國民黨立委韓國瑜將當選立法院長，場內韓國瑜支持者歡欣鼓舞，場外也有學生組織抗議、爬牆，喊話不能讓韓國瑜當立法院長，更與現場警方有衝突；也有獨派團體在立法院大門對街掛上「國瑜當院長 引進共產黨」的大型布條抗議。

▲立法院場內進行正副院長選舉，場外青年舉牌高聲抗議「韓國瑜就是中國的選擇」。（圖／記者陳煥丞攝）

立法院今是立委報到日，現場維安警力相當多，有青年團體抗議稱「國瑜當院長 國會火葬場」、「TMD打假球 保送韓國瑜」，抗議學生代表也爬上立院圍牆，高聲抗議「韓國瑜就是中國的選擇」。

抗議學生代表表示，最擔心的事情就是，國會最高議事機關選出的代表是中國認可的選擇時，是不是代表台灣人民選擇親中，在國際跟中國之間的天秤漸漸傾向中國，讓台灣成為亞洲孤立無援的孤兒，這是我們今天最擔心的，不要讓全世界覺得台灣會選出一個親中立法院長。

該學生指出，韓國瑜30年前在立法院當立委時，不僅動手打人，也自己承認喝酒、賭博、玩得不亦樂乎、質詢率最低，20年後當高雄市長，放鳥國外來賓、對自己的政見毫不負責，只會開玩笑甚至毫無性別意識，講話出奇的沒水準。

該學生直言，國會議長代表國會，當國民黨掌握多數席次時，會不會做出違背民意選擇？會不會在議題上排斥對台灣最有利選擇？這是民進黨跟國民黨執政最大差別，如果立法院變成國民黨多數暴力之處，是不是公民的聲音又要再次被抹滅，10年前今天318站出來，10年後一篇臉書就可以號召這麼多人，台灣人的民意應該被看見。

另外，也有獨派團體「台灣國」在於立法院大門對街，高舉「國瑜當院長 引進共產黨」的大型布條，提醒國民黨及民眾黨內的良知人士，今日投票時，切莫將院長選票投給韓國瑜以免淪為習近平的同路人，但看看關鍵少數的民眾黨的態度實在令人無法苟同。

▼立法院場內進行正副院長選舉，場外抗議聲不斷。（圖／記者陳煥丞攝）