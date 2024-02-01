快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院第11屆院長選舉今（1）日上午10點半登場，國民黨推派韓國瑜、江啟臣「韓江配」；民進黨推出游錫堃、蔡其昌「游昌配」；民眾黨則推出黨團副總召黃珊珊角逐。約於11點09分時全數立委已投票完，11點29分開完票時，韓國瑜獲54票、游錫堃51票、投黃珊珊則有7票，另因有一張印泥污損的無效票，稍晚12點30分將進行第二輪投票。而民眾黨不分區立委當選人黃國昌昨日有表示，第一輪若沒有通過，民眾黨將不參與第二輪投票，因此，藍、綠兩黨若維持既有投票取向，韓國瑜將成為新國會龍頭。

新科立委今日正式上任，依立院排定流程，10點30分進行院長投票選舉，約於11點09分時，主持院長投票的民進黨總召柯建銘宣布，全部委員已投完票。並在監票人、立委許宇甄、陳亭妃、林國成監票下，投票結果為投韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，不過因有一張選票似乎蓋到印泥有污損，最終在主席柯建銘裁示下視為無效票。

在稍早第一輪投票時，國民黨團祭出黨紀，要求每一位國民黨團成員出席，支持黨提名的韓國瑜、江啟臣。議場內可以看到，國民黨立委們都相當團結，不少委員蓋完票章後即共同亮票，且為了確認墨水已乾，更會先用嘴巴吹一吹，相當慎重。