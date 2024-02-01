快訊／昨卸任立委明正式上工　高虹安延攬邱臣遠出任副市長

▲高虹安市長延攬立委邱臣遠出任新竹市副市長。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府副市長懸缺4個多月，市長高虹安今天發布人事任命，宣布延攬昨天才剛卸任立委的42歲民眾黨籍前立委邱臣遠出任。邱臣遠今早已先到市府和高虹安拍合照，明天（2日）將正式上工，即刻投入市政工作。

市府表示，邱副市長過去曾擔任僑委會僑務促進委員、世界台商聯合總會秘書長、世界台商聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會執行長及越南台商聯合總會青商會長暨創會召集人等重要海外職務，為台商及台灣僑胞提供海外協助、權益救濟工作；擔任立法委員期間，曾任長達三年的民眾黨團總召，先後於經濟、交通、外交及國防委員會，經選舉投票出任立法院交通委員會召委重要職位。

▲左起副市長邱臣遠、市長高虹安、秘書長張治祥。

市府表示，新竹市政府為配合新竹市產業發展與都市發展計畫，盼爭取中油宿舍同意納入都市開發用地，先前經邱臣遠立法委員辦公室邀集中油董事長，成功開啟協商。此外，為配合新竹市產業發展與都市計畫，他也多次協助市府積極爭取國防部遷移新竹市福利站，更為市府成功爭取3件教育經費補助，並爭取智慧交控、縣市先導公車及20項提升道路品質改善經費補助。

高市長表示，副市長邱臣遠的專業能力毋庸置疑，能為市府穩健施政提供更多幫助，在國際經貿上的經歷，有助於向國際招商引資，帶領在地團隊走向世界，強化整體城市競爭力，協助打造新竹市成為國際文化、經濟的重鎮。