　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／昨卸任立委明正式上工　高虹安延攬邱臣遠出任副市長

▲▼邱臣遠。（圖／新竹市府提供）

▲高虹安市長延攬立委邱臣遠出任新竹市副市長。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府副市長懸缺4個多月，市長高虹安今天發布人事任命，宣布延攬昨天才剛卸任立委的42歲民眾黨籍前立委邱臣遠出任。邱臣遠今早已先到市府和高虹安拍合照，明天（2日）將正式上工，即刻投入市政工作。

市府表示，邱副市長過去曾擔任僑委會僑務促進委員、世界台商聯合總會秘書長、世界台商聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會執行長及越南台商聯合總會青商會長暨創會召集人等重要海外職務，為台商及台灣僑胞提供海外協助、權益救濟工作；擔任立法委員期間，曾任長達三年的民眾黨團總召，先後於經濟、交通、外交及國防委員會，經選舉投票出任立法院交通委員會召委重要職位。

▲▼邱臣遠。（圖／新竹市府提供）

▲左起副市長邱臣遠、市長高虹安、秘書長張治祥。

市府表示，新竹市政府為配合新竹市產業發展與都市發展計畫，盼爭取中油宿舍同意納入都市開發用地，先前經邱臣遠立法委員辦公室邀集中油董事長，成功開啟協商。此外，為配合新竹市產業發展與都市計畫，他也多次協助市府積極爭取國防部遷移新竹市福利站，更為市府成功爭取3件教育經費補助，並爭取智慧交控、縣市先導公車及20項提升道路品質改善經費補助。

高市長表示，副市長邱臣遠的專業能力毋庸置疑，能為市府穩健施政提供更多幫助，在國際經貿上的經歷，有助於向國際招商引資，帶領在地團隊走向世界，強化整體城市競爭力，協助打造新竹市成為國際文化、經濟的重鎮。

►台積電寶山工地又打架了！兩方混戰影片流出　警：沒收到報案

►被當小王！父女吃宵夜遇劫「腳趾斷掉」　醋男女友喊：砍錯人了

►湖口父帶女兒吃消夜暗巷被砍「小指頭斷了」　神秘女喊：砍錯人了

►獨／33米「巨型大柱」夜行畫面曝光　吊車界狂人：護國神山的

►竹科驚見45m「蜈蚣拖車」！一路龜行...上班族哀嚎：轉彎卡超久

 

ET快訊
快訊／陳昭姿認了！　廢票是她的
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」
站上議長席！柯建銘主持立法院長選舉　樂喊「拍一下噗仔」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

陪陳瑩走立院紅毯　王義川有信心進國會：要直接從大門走進去

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

陳昭姿坦承失誤被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

快訊／印泥誤沾？跑票？　立院龍頭之爭黃珊珊僅拿到7張票

媽媽市長帶漢堡可樂來了！70名1年制新兵領紅包放鬆大笑

確保8票團進團出！柯文哲指派林國成當監票員　陳玉珍一旁湊熱鬧

陪陳瑩走立院紅毯　王義川有信心進國會：要直接從大門走進去

陳昭姿坦承誤沾印泥被認定廢票！　「清楚投給黃珊珊但沾到印泥」

國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

孩子暈倒！14人吃火鍋「一氧化碳中毒」全送醫　餐廳遭勒令停業

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

林襄、李多慧「私接大筆代言」　為何不會被告？內行人曝關鍵

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

BMW「帥氣雙門車系」小改款升級　台灣最快第3季導入！

才領養1hr！牧羊犬呆坐門前「被退回收容所」　超扯理由氣炸志工

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

新國會4朵花盤點　4大戰神齊聚一堂

立院龍頭「民進黨票灌黃珊珊」　柯建銘：怎麼可能

改投黃珊珊？　綠委：游昌配才是最好人選

亮票拚國會龍頭！國民黨議場高舉選票　「全數投韓」

郭正亮：游錫堃另有「院長級」位置　王義川將遞補進立院

快訊／麻辣鮮師出外景　「萬老師」郭昱晴帶「黃主任」驚喜現身立法院

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

支持游昌配！柯建銘：黃珊珊就是女版韓國瑜

民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

直擊／郭昱晴走紅毯先聯絡黃主任　葉民志喊經典台詞「我要當主任！」

新國會合照排序曝　他連任10屆、韓國瑜坐第一排

快訊／韓國瑜走「國會紅毯」人氣旺　親友團狂喊選總統、院長好

韓國瑜議場撐傘笑「禿子打傘、無法無天」　場外與韓粉唱原民歌

立院龍頭之戰「綠營輸亦贏」　柯建銘喊話：別為柯文哲解套

更多熱門

相關新聞

慰勉城市英雄　沈慧虹致贈紅包

慰勉城市英雄　沈慧虹致贈紅包

農曆春節前夕，新竹市副市長沈慧虹26日慰勉終年辛勞的清潔隊員和維護公園的城銷處外勤同仁，並給予加油打氣、致贈紅包，她說，「謝謝你們把新竹市照顧的這麼好」。

關鍵字：

新竹市副市長

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

明變天！　今暖如春破31℃

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面