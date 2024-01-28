台積電寶山工地又打架了！兩方混戰影片流出　警：沒收到報案

▲一段台積電工人打架的影片流入網路群組。（圖／翻攝網路，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹寶山的台積電2、3奈米廠正加緊趕工中，大型機具利用深夜進場，白天工人、吊車馬不停蹄吊裝、施工，佔地將近120公頃的廠區需要數以千計的施工人員，只是人多是非多，多次發生工人打架，近日又有工人在施工現場拳頭相向，一旁還插上一根根疑似鋼筋的鐵條，令人冒冷汗。

有網友將打架畫面上傳到不公開群組，還備註「天氣太冷在做暖身運動，互助揍全安，達欣勸架」。1分17秒的鏡頭一開始就是兩方工人已經扭在一起的畫面，這時旁邊的工人也紛紛拋下手上工作跑上前去，只見幾名高大的男子不斷舉起拳頭朝人群中揮打，旁邊的工人有勸架也有加入一起打，場面嚴重失控。

▲▼其他工人趕快加入，已經分不出哪位勸架哪位打架。

▲警方表示，沒有收到相關報案。

對於這起打架事件，新竹縣警方並沒有收到報案。據悉，這批工人上週四才因為口角打過一次架，沒想到才幾天雙方再次爆發衝突。

事實上台積電對於工人管理非常嚴格，不僅在工地要全程配戴安全帽等防護工具，一但進入施工場域內就全面禁止抽菸、吃檳榔，但是台積電的費用也是業界最有競爭力的，也因如此，工程界都會想盡辦法爭取到台積電這位鑽石級貴客。

依台積電過去作法，工人發生打架除了參與者立刻開除，所屬的公司也要接受調查，如情節嚴重，可能會被「禁工」數周到數月，甚至永不錄用，再也賺不到台積電的錢。