獨／33米「巨型大柱」夜行畫面曝光　吊車界狂人：護國神山的

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區日前因為「大水管轉彎」讓駕駛在路口卡了半小時引發討論。近日又有多根「大水管」在清晨悄悄的進入竹科，不過為了不影響白天的交通，運輸商選擇深夜出發，清晨抵達目的地，一路靜悄悄，可說神不知鬼不覺。

▲長約45米的拖車載著氮氣儲存槽一路從台中港到竹科，為台灣護國神山進行吊裝作業。（圖／啟德機械運輸提供，下同）



這根貌似「大水管」的東西其實是「氮氣儲存槽」，材質為雙層真空不鏽鋼，長約33米、直徑約4米、重約130噸，也是竹科半導體大廠重要設備之一。

這一次負責運輸工程的是啟德機械工程公司，負責人胡漢龑說，這一次的工程從23日一直持續到27日，大約7個儲存槽分數批運送，從台中港一路運到竹科。

▲▼台灣吊車狂人胡漢龑。（圖／記者陳凱力攝）





超長儲存槽體積驚人，拖吊車拉著蜈蚣拖板車全長大約45米，每一次工程就要動用將近20名員工，長長的蜈蚣拖車不僅走不快，每遇到路口要轉彎的時候，就是一個大工程，工程人員們聚精會神，深怕一個角度沒轉好會「卡關」。

這幾批「氮氣儲存槽」已經全數運輸完畢，儲存槽利用夜間的時間運輸，抵達廠區後白天繼續進行吊裝作業，運輸到吊裝全數由啟德進行，胡漢龑也證實這一次的工程是為了台灣護國神山「台積電」。

▲▼氮氣儲存槽從台中港上車，一路被安穩的護送到竹科。

胡漢龑說，特殊運輸車上路需要申請路權，不過重量就沒辦法申請，他也加碼向交通部喊話，目前的路權申請法規，重量最重只能到46噸，但是像科技廠這些特殊的設備，根本超過太多，現在的法規也讓他們被侷限在沒合法的窘境，科技還是台灣最重要的經濟產業，認為交通部應該要有配套措施可以因應，才能讓廠商能有依據行事。

▲「氮氣儲存槽」長約33米、直徑約4米、重約130噸，半導體廠重要設備之一。