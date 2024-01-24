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竹科驚見45m「蜈蚣拖車」！一路龜行...上班族哀嚎：轉彎卡超久

▲▼上班遇45米蜈蚣拖車龜行　竹科苦主哀嚎：轉彎卡超久。（圖／翻攝新竹大小事）

▲一台超長「蜈蚣拖車」今日上午在竹科造成塞車，引發討論。（圖／翻攝臉書社團《新竹大小事》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區內今日發生一起特殊塞車事件！一輛全長約45米的拖板車載著超長桶槽，深夜從新竹市一路緩慢前進，直到早上10點左右才進入竹科，但因超長拖車龜速，加上遇到轉彎路口大魔王，讓不少上班族硬生生的被卡在路上。

不少苦主在臉書社團「新竹大小事」貼出超長拖車本尊，只見一台黃色車頭拉著蜈蚣拖板車、載著一根長約3、40米的槽桶，光是蜈蚣拖板車的輪子就有56個。因尺寸過於特殊，這台黃色拖板車被目擊者指認，晚上11點就在新竹市見到，只是因為行動緩慢，直到早上才進入園區。

▲▼上班遇45米蜈蚣拖車龜行　竹科苦主哀嚎：轉彎卡超久。（圖／翻攝新竹大小事）

▲網友拍下超長拖車的全貌。

竹科警方表示，按規定上午7點到9點間，大車禁止進入竹科，黃色拖板車大約10點從18尖山旁的寶山路進竹科，並無違反規定。不過因為體型巨長，拖板車的行駛速度非常緩慢，甚至因拖板車從寶山路進入園區三路後，在人員的交管下，一路以倒車的方式前進，直到雙園路後才迴正車頭，前往雙園路一段的工地前進。

記者向拖車業者「中統貨運公司」詢問，業者表示，已事先提出交管申請，但是因工程團隊都還沒有回公司，無法得知詳細過程。業者說，因抵達時間是配合承攬公司，過程中並沒有接到異常回報或是遲到通知，推測這段作業應該仍在預期內。

▲▼上班遇45米蜈蚣拖車龜行　竹科苦主哀嚎：轉彎卡超久。（圖／翻攝新竹大小事）

▲多名目擊者指出，超長拖車在不同的時間於新竹市不同的地點緩慢前行。

知名拖吊專家、啟德機械工程公司董事長胡漢龑接受採訪諮詢時表示，從照片推測這台黃色拖車全長約45米左右，車頭可拖46噸，照片中的桶槽應為氣體儲存槽。

「這種大車根本走不快！」胡漢龑說，從寶山進雙園一路大約3公里，正常行駛時間大約要4、50分鐘，包含前導、交管等等，至少要出動10餘名工程人員協助，一般說來，為了避免影響竹科上下班，都會在深夜進行。

▲▼上班遇45米蜈蚣拖車龜行　竹科苦主哀嚎：轉彎卡超久。（圖／翻攝新竹大小事）

▲拖吊起重專家胡漢龑說，這種大車本來就走不快，預估進竹科後的3公里路大約要花費4、50分鐘。

▲▼ 竹北拖吊 。（圖／翻攝自Facebook／胡漢龑）

▲竹北羅浮宮主人同時也是大型拖吊專家，啟德機械工程公司董事長胡漢龑(左)。

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