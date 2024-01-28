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被當小王！父女吃宵夜遇劫「腳趾斷掉」　醋男女友喊：砍錯人了

▲▼把風女：砍錯人了　父女吃宵夜被砍斷小指！烏龍5兇落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲龔男有毒品前科，目前遭通緝，日前因醋勁大發持刀尋仇結果砍錯了人。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口地區日前發生砍錯情敵的烏龍事件。龔姓男子不滿女友和男性友人深夜喝酒，帶著4名友人持刀尋仇，幾人蹲點在暗巷，見到「女友與情敵」出現後一陣揮刀亂砍，直到正牌女友現身大喊「砍錯人了」幾人才快閃離開。而被砍的根本不是什麼女友與情敵，是一對父女剛吃完消夜準備散步回家，整起尋仇簡直荒腔走板還波及無辜。

日前有匿名網友在臉書社團「我是湖口人」爆料，朋友在24日晚間11時許，帶著女兒前往湖口鄉漢陽路的7-11吃宵夜，返家途中被不明人士持刀砍傷，網友描述對方「想致人於死地」、「持續揮砍多刀」，還說「朋友身重數刀、腳趾頭斷掉、腳筋及骨頭都露出」，但最錯愕的是「當下有名年輕女子大聲叫嚷砍錯人了」，才讓兇手停手。

▲▼「女子大喊：砍錯人了」　湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷。（圖／翻攝我是湖口人）

▲被害父親的友人在臉書社團匿名爆料，引起討論。（圖／翻攝我是湖口人）

從兇手自備刀具、目標明確等手法，偵辦人員懷疑行兇目的可能是教訓、報復，之後透過監視器等線索快速掌握兇嫌行蹤，經報請地檢署指揮偵辦後，偵辦小組分別於26、27兩晚，在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道將涉案龔姓主嫌等3男2女全數逮捕到案。

被逮捕的5人分別為34歲的龔姓男子、39歲周姓男子、36歲丁姓女子、32歲陳姓男子、30歲的張姓女子，現場並查獲龔嫌持有大麻（約5公克）、安非他命吸食器、凶刀兩把及做案衣服。

▲▼把風女：砍錯人了　父女吃宵夜被砍斷小指！烏龍5兇落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方於26、27兩晚，分別在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道將龔姓主嫌等全數逮捕到案。 （圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼把風女：砍錯人了　父女吃宵夜被砍斷小指！烏龍5兇落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

經初步瞭解，主嫌龔男得知，女友與其他姓友人外出喝酒，心生不滿，便找上友人周男、陳男及丁女一起前往案發處，幾人見到巷弄內有一男一女走近，且女子正好與龔男女友的身形相似，將男子誤認「小王」，拿出準備好的兇刀二話不說就砍。

龔男女友得知男友醋性大發要來找她，也趕快前往案發地準備安撫男友，沒想到才在巷口就目睹「砍人live」，她見持刀的男友砍著不認識的人，猜男友可能是醋罈子打翻了，趕快大喊「砍錯人了」，幾人才收了手。

受傷的無辜父親與女兒跑到巷口超商求救，店員幫忙將他安置在倉庫內等待119人員抵達後將他送醫。龔男等5名兇嫌落網後也依刑法殺人未遂罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

▲▼把風女：砍錯人了　父女吃宵夜被砍斷小指！烏龍5兇落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

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