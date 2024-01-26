湖口父帶女兒吃消夜暗巷被砍「小指頭斷了」　神秘女喊：砍錯人了

▲網友在臉書匿名爆料，友人莫名其妙被砍。（圖／翻攝臉書「我是湖口人」，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口鄉昨日深夜發生一起巷內砍人事件，一名42歲男子帶著女兒從超商離開後，在附近的小巷內遭到兩名男子持刀砍傷。目前警方已掌握兇嫌身分，至於犯案動機、雙方是否有仇怨等，仍待釐清。

一位網友匿名在臉書社團「我是湖口人」發文，指稱朋友於昨(25)日晚間11時許，帶著女兒前往湖口鄉漢陽路的7-11吃宵夜，返家途中莫名奇妙被多位不明人士砍傷，對方手持大把加長開山刀往被害人頭部方向砍，被害人以手臂阻擋，但對方「想致人於死地」、「持續揮砍多刀」。

▲▼匿名網友說，朋友「身重數刀、腳趾頭斷掉、腳筋及骨頭都露出」且「當下有名年輕女子大聲叫嚷砍錯人了」，才讓兇手停手。

匿名者說，朋友「身重數刀、腳趾頭斷掉、腳筋及骨頭都露出」且「當下有名年輕女子大聲叫嚷砍錯人了」，才讓兇手停手。

警消人員昨晚獲報後趕往現場，當時42歲的聶姓傷者已被超商先暫時安置在儲藏室，他向119人員表示自己右小指斷指、左右大腿、左腳底有切割傷，119人員也先將他送往東元醫院救治。

警方表示，目前已掌握凶手身分。據悉，兇手自備刀具，目標明確甚至清楚掌握被害人行蹤，行兇手段教訓意味濃厚，不排除雙方可能存有嫌隙，詳細犯案動機及過程，仍待警方調查偵辦。