屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

▲屏東縣議員潘連周賄選官司，二審大逆轉判他當選無效定讞。（圖／翻攝自潘連周臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣第三選區議員潘連周2022年參選並成功當選，不料事後被查出他的洪姓助選員涉嫌以每票1000元代價買票，涉及賄選，被屏東地檢署提起當選無效之訴。屏東地院一審判處潘連周勝訴，但高雄高分院二審大逆轉，法官認為潘連周確實有指示洪男行賄，今（31日）判處潘連周當選無效，全案定讞。

根據判決書指出，屏東地檢署調查，潘連周參加2022年屏東縣第20屆縣議員選舉，並當選第三選區議員，但事後卻傳出他指示一名洪姓助選員賄選，將3萬元交付給另一名陳姓男子，囑託陳男以每票1000元代價買票，遂依《選罷法》向潘連周提起當選無效之訴。

屏東地院一審法官審理後認為，洪男不是潘連周競選團隊成員，且檢方無法舉證潘連周與洪男有共謀賄選，也無法證明3萬元賄選資金是潘連周給予的，不能僅以洪男供述中有不合常理的情事，就臆測洪男的行為是潘連周授意的，因此認為潘連周未指示會選，駁回檢方要求，判處當選有效。檢方不服上訴二審。

高雄高分院二審合議庭認為，洪男將3萬元交付陳男，交代陳男向選民買票，陳男目前經地院判處有罪，而陳男在出庭時曾供稱，洪男是潘連周樁腳，雙方經常透過電話聯繫，洪男也曾幫助潘連周競選文宣、找親友進行拉票，顯示兩人關係密切。

合議庭也指出，洪男曾經在高雄港務警察局刑事課任職，應知曉如果自作主張替潘連周賄選，除了自己有面臨刑事責任的風險，也可能影響潘連周選情，甚至導致對方當選無效，如果洪男沒有是先取得潘連周同意，不能擅自就替潘連周進行買票，因此認定洪男買票是受潘連周指使，判處潘連周當選無效。