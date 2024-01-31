　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

▲▼屏東縣議員潘連周選舉官司 大逆轉改判當選無效定讞。（圖／翻攝自潘連周臉書）

▲屏東縣議員潘連周賄選官司，二審大逆轉判他當選無效定讞。（圖／翻攝自潘連周臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣第三選區議員潘連周2022年參選並成功當選，不料事後被查出他的洪姓助選員涉嫌以每票1000元代價買票，涉及賄選，被屏東地檢署提起當選無效之訴。屏東地院一審判處潘連周勝訴，但高雄高分院二審大逆轉，法官認為潘連周確實有指示洪男行賄，今（31日）判處潘連周當選無效，全案定讞。

根據判決書指出，屏東地檢署調查，潘連周參加2022年屏東縣第20屆縣議員選舉，並當選第三選區議員，但事後卻傳出他指示一名洪姓助選員賄選，將3萬元交付給另一名陳姓男子，囑託陳男以每票1000元代價買票，遂依《選罷法》向潘連周提起當選無效之訴。

屏東地院一審法官審理後認為，洪男不是潘連周競選團隊成員，且檢方無法舉證潘連周與洪男有共謀賄選，也無法證明3萬元賄選資金是潘連周給予的，不能僅以洪男供述中有不合常理的情事，就臆測洪男的行為是潘連周授意的，因此認為潘連周未指示會選，駁回檢方要求，判處當選有效。檢方不服上訴二審。

高雄高分院二審合議庭認為，洪男將3萬元交付陳男，交代陳男向選民買票，陳男目前經地院判處有罪，而陳男在出庭時曾供稱，洪男是潘連周樁腳，雙方經常透過電話聯繫，洪男也曾幫助潘連周競選文宣、找親友進行拉票，顯示兩人關係密切。

合議庭也指出，洪男曾經在高雄港務警察局刑事課任職，應知曉如果自作主張替潘連周賄選，除了自己有面臨刑事責任的風險，也可能影響潘連周選情，甚至導致對方當選無效，如果洪男沒有是先取得潘連周同意，不能擅自就替潘連周進行買票，因此認定洪男買票是受潘連周指使，判處潘連周當選無效。

ET快訊
下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉
「2.5億元賠到剩94元」　女優自曝：討好型人格
52歲李英愛再次出演新版大長今！　劇迷敲碗：閔大人也要回歸
快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯
33歲吳旭東被醫告知恐截肢：世界都崩塌了
快訊／20:25規模4.2地震　新北有感搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

20歲屁孩缺錢花...打電話給爸媽「我被綁架」　騙7萬贖金這下慘了

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

快訊／國3北64.5K「4車追撞」！占內線回堵5公里　警消拖吊中

快訊／離婚夫妻爆爭吵…派出所正對面「潑硫酸」！2傷送醫急救

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

20歲屁孩缺錢花...打電話給爸媽「我被綁架」　騙7萬贖金這下慘了

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

快訊／國3北64.5K「4車追撞」！占內線回堵5公里　警消拖吊中

快訊／離婚夫妻爆爭吵…派出所正對面「潑硫酸」！2傷送醫急救

新北回收新規4月上路！7類要單獨放、裝袋透明　違者最重罰6000元

下架PTT有疑慮圖片「鄉民炸鍋」　iWIN收千則檢舉：依法通知移除

男神孫錫久、崔宇植回歸！《殺人者難堪》將開播「2月韓劇清單」公開

吳慷仁手拿剪刀「殺豬公」畫面曝！　邪笑看向撲滿：我想要過好年

歌手沒保障！環球音樂和TikTok鬧掰　泰勒絲、小賈斯汀歌曲全下架

52歲李英愛「時隔20年」再次出演新版大長今！　劇迷敲碗：閔大人也要回歸

快訊／Messenger大當機！訊息瘋狂回溯

身價破兆以太坊V神　首度全中文Podcast受訪談台灣總統大選

「離婚也不會死」李智雅曝接演《絕佳解決士》原因：想展現真實的我

換個口味迎龍年！名廚示範「五菜一鍋素年菜」吃得飽飽負擔少

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

即／車故障站一旁！「他遭大貨車撞飛」躺路肩慘死

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

即／高雄工地鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

屏縣議員潘連周賄選　當選無效定讞

畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛：不知道怎發生的

雪碧被嗆「破麻」　怒告Toyz侮辱+誹謗

更多熱門

相關新聞

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

雲林麥寮鄉長蔡長昆因2022年九合一大選涉賄選經台南高分院判決選無效定讞，由雲林縣政府指派前雲林肉品市場副總經理邱良閱代理麥寮鄉長，今（29）日宣誓就職及交接典禮。

台南議員施余興望被控當選無效　二連勝

台南議員施余興望被控當選無效　二連勝

22歲男大生恐嚇中選會　揚言：520炸總部+總統府

22歲男大生恐嚇中選會　揚言：520炸總部+總統府

涉買票被約談　山地原住民張子孝遭聲押

涉買票被約談　山地原住民張子孝遭聲押

北漂孤苦男7天沒吃正餐　警提供熱食緊急安置

北漂孤苦男7天沒吃正餐　警提供熱食緊急安置

關鍵字：

賄選潘連周屏東縣當選無效二審定讞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面