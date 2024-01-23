北漂孤苦男7天沒吃正餐！靠宮廟糖果度日　警提供熱食緊急安置

▲北漂男寒流來襲倒臥巷弄內。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

寒流來襲低溫發威，屏東一名45歲李姓男子北上桃園找工作，因為舊疾及個人身體因素無法工作，因屏東老家經濟不好，無法回屏東老家調養身體，只能四處為家居無定所，已7日沒吃正餐僅靠宮廟糖果度日，寒夜躱在遮雨棚僅微少衣物抵禦低溫，巡邏員警經過將他帶回提供熱食安置。

▲巡警發現帶回安置並提供熱食。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局大竹派出所員警趙倪欣、曾語瑄前晚執行巡邏勤務時，於蘆竹區上興路475號遮雨棚見一男子倒臥在地，向前了解，經查詢該倒臥李姓男子，其稱從屏東北上來工作 後來因為舊疾及個人身體因素無法工作，因屏東老家經濟不好，無法回屏東老家調養身體，只能四處為家，居無定所，大竹所員警關懷時李男身無分文，已7天沒吃正餐，靠宮廟的糖果及喝水度日。

所幸大竹派出所趙、曾二人發現，先將其帶返派出所提供熱食及礦泉水暫供溫飽，然天空飄著細雨，強烈寒流來襲，屆時李男在街頭可能再度飢寒交迫，甚至成為「凍死骨」，在李男同意下，員警聯絡社會局，將其安置。蘆竹分局呼籲，寒流即將來襲，如遇路倒或緊急事件，為避免失溫危害，請撥打110或119緊急報案電話或緊急救護電話，以提供即時協助。