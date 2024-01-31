周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

▲未來一周東北季風和冷氣團接力，周五北部、東部和恆春半島有雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

把握明天(2月1日)好天氣，周五東北季風略增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周二又有一波東北季風增強，且溫度將逐日降溫，預計下周三下半天達到冷氣團等級，加上華南水氣增加，北東降雨明顯，春節前將在濕冷中度過。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天天氣跟今天類似，為多雲到晴，東半部、恆春半島有零星降雨；下波東北季風周五略增強，水氣增多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，周六東北季風減弱，降雨範圍稍微減少，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴。

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周日東北季風減弱，環境風場轉東風或東南風環境，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

葉致均指出，下周一鋒面通過，下周二東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，下周三(2月7日)過後華南水氣增加，北部、東北部降雨明顯，花東和中部山區有局部短暫雨，其他地方雲量增多。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，葉致均表示，周五雖有東北季風稍增強，北部明顯轉涼，主要影響高溫，明天北部高溫可到24到25度，周五將降到20度。

葉致均說明，下周二還有一波東北季風增強，且將逐日降溫，預計下周三下半天強度可達大陸冷氣團等級，後面冷空氣強度是否會更強還要再觀察。