陸今冬最大雨雪天氣來襲　15年來最強極端凍雨暴雪齊至

▲大陸自1月31日至2月5日將出現今冬今冬最大雨雪天氣。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（2024）冬最大雨雪天氣今（31）日起正式襲捲各地，未來三天在中東部大部份地區將有明顯氣溫驟降的情況出現。大陸中央氣象台已發布暴雪藍色預警，預計今日8時至明日8時，在陝西山西河南等局地將出現暴雪，此外，今後六天，大陸各地皆會出現最強雨雪天氣，甚至將有大範圍凍雨出現。

▲河南省在2006年曾遭逢歷史性暴雪，多條高速公路中斷封閉。（圖／CFP）

《央視》報導，中央氣象台預計，1月31日至2月5日將有大範圍雨雪天氣過程。本次的大範圍雨雪冰凍天氣過程具有影響範圍廣、累計雨雪量大、持續時間長、凍雨面積大等特點，總體為2009年以來冬季最強，具有極端性。

專家預估，此次雨雪過程持續時間為6天，陝西、山西、山東、河南、江蘇、安徽等地雨雪持續天數有4至5天，長江中下游部分地區的陰雨天氣可達6天，持續時間也是自2009年以來最長。

此外，位於此輪大陸雨雪天氣核心區域的河南省氣象台預計，累計降雪量和積雪深度可能達到或突破歷史同期極值，雨雪和冰凍持續時間為今冬最長，同時伴有雷電、凍雨、大風、低溫等多種災害。