鋒面將掃全台！過年濕冷變天　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，下周一鋒面通過，台灣會由北到南轉為短暫雨的天氣，且氣溫一天天往下掉，目前預測最低點可能落在小年夜到初一，有很大機率會達到冷氣團或以上等級；另外，華南雲雨區也可能在小年夜前後報到。



李至晟指出，預期今天白天普遍都是能看到陽光的好天氣，高溫也進一步回升，北部、東北部23-25度，中南部跟花東25-29度，日夜溫差比較大。

▼下周再轉冷，圖為各模式模擬台北氣象站未來氣溫趨勢圖。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



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李至晟說，而短期內預報變動不大，比較明顯的變化還是在周五，這時北部受到東北季風增強，會有短暫降溫、降雨，周末又會回歸大致穩定而溫暖的天氣。

李至晟分析，而下周會受到鋒面、東北季風影響，天氣變化較大，首先是下周一鋒面通過，台灣會由北到南轉為短暫雨的天氣，隨後東北季風會漸進式地增強，氣溫又會一天天地往下掉，目前預測氣溫最低點可能落在小年夜到初一，有很大機率會達到冷氣團或以上等級。

李至晟提到，另外，華南雲雨區也可能在小年夜前後報到，目前預測年前很有可能又會經歷一段濕冷的天氣，後期冷空氣跟水氣都有減弱或減少趨勢，不過時間就更久了，詳細情況還是要等到下周才會比較明朗。