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「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲下周一全台降雨機率提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，下周一水氣移入影響，各地轉多雲偶有零星雨；下周三、下周四（小年夜）鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花東轉有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天以東南風為主，水氣較周二減少，宜花東有零星降雨，其他地區為多雲到晴；清晨各地低溫約15至18度，白天北部、東北部、東部高溫22至25度，其他地區26至29度，而南部近山區可能達到30度左右。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周四天氣和今差不多，各地高溫25度以上，南部可超過30度；周五東北季風稍增強，這波冷空氣較弱，僅北部高溫稍下降一些，其他地區沒太大變化，北部、東半部和恆春半島有點短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，周六東北季風減弱，周日東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周一逐漸轉東北風，北部、東半部有局部短暫雨；下周二東北季風稍增強，水氣也稍增多，北部、東半部有局部短暫雨。

林定宜分析，下周三、下周四到過年期間冷空氣的強度較強，會不會達到冷氣團或是更強的天氣系統，得持續觀察。

賈新興指出，周五東北季風增強，桃園以北、宜花東及恆春半島轉陰偶飄雨；周六下午起至周日，宜花東及恆春半島有局部短暫雨；下周一水氣移入影響，各地轉多雲偶有零星雨；下周二東北季風增強，東北角及宜蘭有局部短暫雨。

賈新興說，下周三、下周四鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花東轉有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；展期預報資料顯示，農曆年假期間偏乾冷，之後漸轉暖偏濕，後期預報變動度大，不確定性較高，請留意最新預報資訊。

ET快訊
「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團
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