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巧連智再發3聲明！承諾如期出刊至2025年　巧虎周邊、舞台劇持續

▲▼《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智）） 

▲《巧連智》再公告3點聲明，強調月刊將如期發送至訂戶訂閱的最後一期，巧虎周邊、舞台劇、影音頻道將持續營運。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／台北報導

《巧連智月刊》自29日起公布將於3月停止受理訂閱後，引發許多家長把握最後機會搶訂，造成官網多次當機，客服電話也湧入大量詢問，後續又傳出公司將分批解僱員工約200人。巧連智今（31）日再度於官方臉書公告3點聲明，針對客戶權益保障承諾，強調到「2025年3月號最後一期」的月刊，都會如期出刊及寄送。

巧連智在臉書最新發文提到，「近來官網及客服專線湧入大量詢問，如有服務不周之處，請您見諒」，並表示35年來秉持著對客戶權益的承諾，致力於維護品牌的聲譽。巧連智表示，已完成訂閱及訂閱期間的訂戶都可以放心，公司承諾《巧連智月刊》到2025年3月號最後一期，都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響；訂閱期間的影音服務也不受影響。

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聲明中也提到，巧虎的商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業，也持續運營中。

▲▼巧連智承諾，巧虎周邊商品、舞台劇、YouTube影音頻道都將持續營運。（圖／翻攝自巧連智官網）

▲親子圈超熱門的「巧虎舞台劇」等項目，巧連智表示將持續營運。（圖／翻攝自巧連智官網）

由於巧連智先前在官網公告，4版本「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版」（約適齡1-5歲）已銷售完畢，因此最新說明文發出後，網友也紛紛在臉書留言「我想續訂到最後一期！！！拜託開放訂閱啊啊啊啊啊啊」、「兒子聽到這個消息都哭了，然後媽媽也想哭。我們都好喜歡巧虎」、「希望開放幼幼版續訂」、「請再開放加訂啊」「希望開放幼幼版、寶寶版」。

巧連智聲明全文如下：

巧連智對客戶權益的承諾

親愛的大朋友、小朋友：

近日巧連智公布月刊停止接受訂閱的消息，讓官網及客服專線湧入大量詢問，如有服務不周之處，請您見諒！

這35年來，巧連智一直秉持著對客戶權益的承諾，並致力於維護品牌的聲譽。針對眾多關心的議題，我們特別向大家做出以下說明：

1、已完成訂閱及訂閱期間的訂戶們請放心，公司承諾巧連智月刊到2025年3月號最後一期的月刊都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響。

2、訂戶訂閱期間之影音服務皆不受影響。

3、巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也持續運營中。

透過書本親子共讀一直以來是巧連智最主要的商品設計理念。月刊形式商品的轉型並不是以全面數位化為考量。
未來仍會以多元媒材的方式，提供孩子最適合的學習體驗。

謝謝家長的關心，讓我們一起為孩子創造美好的生活。

日商倍樂生 巧連智

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