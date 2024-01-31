《巧連智》快樂版、成長版也沒了！官網公告4版本完售

▲《巧連智月刊》4種版本完售。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／台北報導

創刊35年的《巧連智月刊》宣布3月1日起停止受理訂閱後，引發家長圈瘋搶最後一波訂閱機會，「巧連智官網」兩天來多次當機，而除了昨30日晚間宣布「寶寶版、幼幼版已銷售完畢」，如今再更新公告，「快樂版、成長版」也銷售完畢了！

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▲《巧連智》公告，「寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版」已銷售完畢。（圖／翻攝官網）

《巧連智月刊》寶寶版適齡為1-2歲、幼幼版為2-3歲，在30日晚間宣告完售。如今「快樂版」（3-4歲）、成長版（4-5歲）也宣告銷售完畢，不再接受訂閱。目前《巧連智月刊》還有學習版（5-6歲，大班生）、基礎版（小一生）、進階版（小二生以上）。

有關《巧連智月刊》在1月29日發出公告，3月1日起停止受理新訂閱和續訂，但強調訂閱中的客戶收書權益不受影響，巧連智將持續出刊至訂閱到期的期數，因此引發許多家長紛紛把握最後機會搶訂。

巧連智在公告中表示，因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，「將進行事業策略調整和月刊商品轉型」，讓不少家長擔心是否要停止紙本刊物的發行，紛紛留言灌爆官方臉書「拜託紙本繼續發行！不想讓寶寶看3C啊！」、「希望繼續有紙本月刊和教具！」、「支持紙本+1」。

是否取消紙本刊物？《ETtoday新聞雲》在30日聯繫巧連智發行商日商倍樂生，倍樂生對此回應，目前是確定取消「月刊」發行的形式，但未來可能會推出套書、單品的方式，仍在進行評估及規劃當中。

雖對外說明將轉型，不過後續傳出，巧連智已依法通報將大量解僱全數約200名員工。台北市勞動局表示，巧連智通報的計畫書顯示，勞資雙方已對解僱方式達成共識；截至目前為止，並未收到相關勞資爭議陳情案，勞動局將持續關注。