《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

▲巧連智公告將轉型，家長紛紛擔心紙本刊物取消，留言灌爆臉書。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／綜合報導

創刊35年的《巧連智月刊》今（29）日於臉書及官網公告，將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂。消息一出宛如在親子圈投下震撼彈，許多家長也紛紛湧入官方臉書留言「拜託紙本繼續發行！」、「不想讓孩子只看3C」，而目前家長也在官網把握最後機會搶訂，一度造成官網當機。

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▲巧連智公布轉型，引發家長圈一片哀嚎，紛紛留言求紙本繼續發行。（圖／翻攝Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

巧連智今在官方臉書「巧虎好朋友（巧連智）」公告，3月1日起停止受理新訂閱和續訂，內容提及「因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。」讓不少家長猜測，是否要停止紙本刊物的發行，紛紛發出哀嚎「拜託紙本繼續發行！不想讓寶寶看3Ｃ啊！」

網友灌爆巧連智臉書表示，「紙本真的比較適合現在的孩子，因為平時的3C已經讓他們太傷眼睛了」、「希望繼續有紙本月刊和教具！」、「支持紙本+1」、「如果沒有紙本書 明年只能不續訂了」。

▲巧連智宣布轉型並停止訂閱，家長搶爆最後訂購，一度讓官網塞爆，不時當機。（圖／翻攝自巧連智官網）

由於官方提到，《巧連智月刊》訂閱中的讀者，收書權益不受影響，將持續出刊至訂閱到期的期數；因此不少家長紛紛把握最後機會搶訂，一度造成「巧連智官網」大當機，而家長圈也紛紛交流消息，據悉舊訂戶已無法續訂，但可用「新訂戶」身份來訂。

▲《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

《巧連智月刊》當中的人氣角色「巧虎」，在親子界甚至被稱為「虎神」，許多新手媽媽提到，對育兒真的很有幫助，孩子因為巧虎學了很多生活習慣、日常用語；還有孩子因為巧虎克服了看醫生的恐懼，對於「停止訂閱」的消息感到難以接受。不過也有人說，自己生了兩個孩子都已經唸小學了，沒有拜什麼「虎神」也一樣活得好好的，不需要這麼緊張。