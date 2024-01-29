巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

▲《巧連智》公告停止訂閱消息震撼親子界，家長還奉巧虎為「虎神」。（圖／翻攝自Facebook/巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／綜合報導

創刊35年的《巧連智月刊》今（29）日於臉書及官網公告，為了策略調整和月刊商品轉型，將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，消息一出震撼親子界！兩性作家柳喪彪也是訂戶，她於臉書表示「這消息在兒童界的重磅程度，堪比安室奈美惠息影吧」，不僅分享最後搶訂的2個方式，討論到有爸媽問到底要不要訂時，她直接說「虎神不容質疑，訂就對了」。

兩性作家柳喪彪在臉書粉專發文提到，自己也是巧連智的訂戶，去年巧連智甚至找她開團，原先已敲好7月檔期，如今收到消息後聯繫窗口，確定開團檔期取消了。她比喻「這消息在兒童界的重磅程度，堪比安室奈美惠息影吧！」於是她也立刻衝到自己的LINE社群，要家長們趕快去下單。

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不過她說，「果不其然，大家衝去巧連智官網後，就跟搶買安室奈美惠最後一場演唱會門票一樣，整個官網呈現炸掉的狀態，於是大家又轉向line官方帳號訂購。」

她透露，「目前大家回報的狀況是，舊用戶已經不能續訂了，但新用戶可以訂」，所以現在許多家長紛紛都以「新用戶」身份來訂，而有些聰明媽媽還會加一歲來訂，到時收到比較大年齡的版本，就先收起來，隔年再每個月拿出來給孩子。

她還透露，家裡的巧虎剛好是3月到期，本來想過完年再來續訂，但她上週五要搭飛機之前，「突然不知道哪來的第六感，就打電話去完成續訂了!!!! 真的是感謝上蒼」。

巧虎在親子界甚至被奉稱為「虎神」，究竟要不要訂《巧連智》？她表示，自己也收到很多爸媽詢問，而她的心得是「虎神不容質疑，訂就對了」。尤其孩子每個月最期待的就是收到「巧虎玩具」，因為巧虎玩具會搭配孩子的年齡，設計對應的教學，並會跟每個月的影音有所連結，跟孩子更有互動感；也因為這樣，巧虎玩具的壽命總是比其他玩具更長。

她提到，孩子因為巧虎，學會了很多生活用語、生活習慣，「即便這些平常我們也都會教她，但有時候搬出虎神的效果真的就是不一樣。」雖然附加的效應是，孩子崇拜虎神後，「父母就要開始割自己的血肉供奉虎神了」，像是購買一堆周邊商品、搶巧虎舞台劇的票，但只要看見孩子的雙眼發亮、開心到不行的模樣，就會心甘情願的繼續割肉。

網友看了也紛紛贊同留言，「小女生平第一次看牙醫之前，就是先看了兩個禮拜的巧虎刷牙影片做心理建設，才克服了就醫的恐懼。」、「真的不要懷疑虎神，它真的很讚」、「覺得虎神真的很棒!! 真的對新手媽媽育兒有很大幫助~」。

不過也有人說「我家生兩個，都沒有訂閱這些什麼虎神，現在小四小五了，一樣活的好好的。我是覺得不用這樣太緊張，沒有巧虎，一樣可以照顧好小孩、教育小孩。大家共勉之」。

▼《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

