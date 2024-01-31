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巧連智停刊⋯南門書局感慨曝「業績慘滑2千萬」：前面的出版路很難

▲▼巧連智即將停止發行月刊，南門書局發文感慨，紙本出版的路真的很難走。（圖／南門書局）

▲巧連智即將停止發行月刊，南門書局發文感慨，紙本出版的路真的很難走。（圖／南門書局）

 記者林育綾／綜合報導

《巧連智月刊》日前宣告即將停止月刊發行，震驚各界，而同為圖書業的「南門書局」今（31）日在臉書發文，感慨表示紙本書的沒落、出版業不景氣是一個不爭的事實，一年比一年艱辛，並透露書局去年業績「下滑了2000多萬」，坦承前面的路真的很難走，「真的很難看得到未來」，不過仍會堅持突破困境，邀請讀者與粉絲更加支持，「希望讓出版和紙本書可以傳承下去」。

▲▼南門出局感慨出版路難走，但表示今年會再更加油。（圖／翻攝自南門書局臉書）

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▲南門書局發文感慨出版路難走，但表示今年會再更加油。（圖／南門書局）

南門書局小編在臉書粉專發出感慨文提到，相信大家最近都在關注的巧連智月刊停刊的事情，紙本書的沒落、出版業的不景氣，是一個不爭的事實，「很遺憾在台灣幾十年的月刊，就這樣跟大家說再見」。

南門書局小編寫道，無論是時代的變異、電子書的興起，紙本書銷量確實一年不如一年，出版社確實一年比一年更艱辛，並自曝南門書局體系去年業績也下滑了2000多萬，「前面的路，真的很難走，前面的出版路，真的很難看得到未來」。

不過小編也表示，推廣閱讀是南門書局的經營方向，今年將逆水而上，想辦法的突破困境，「希望各位南門書局的粉絲朋友們，今年可以更加的支持我們，我們不奢求能夠更強壯，但是我們期待能夠出版傳承下去，能夠將紙本書繼續的傳承下去！」，並說「小編的發言很感性， 但是說的都是事實，紙本書的銷售狀況，真的一年不如一年」。

網友看了也紛紛留言，「實際翻閱書本的閱讀，真的才有真實感（尤其對兒童而言）是電子書無法取代的，加油」、「實體書對幼兒來說實在不可缺，我也都是買書給女兒看」、「南門書局的點讀書真的非常棒 閱讀習慣是我們能送給小孩最棒的禮物」、「加油！很喜歡你們的點讀系列，未來也會持續購入的」。

▲▼巧連智即將停止發行月刊，南門書局發文感慨，紙本出版的路真的很難走。（圖／南門書局）

▲南門書局多管道經營，近來推出春節扭蛋積木，受到不少人喜愛並瘋搶。（圖／南門書局）

南門書局目前除了在台北羅斯福路有實體店面，也透過網路商城來經營，努力提供便宜優質的圖書，也包括0-3歲、點讀筆類、各學齡圖書等。近年更與國外合作，推出節慶扭蛋機木，如近來開賣的「春節扭蛋積木」共有12顆，有傳統廟宇、元寶、財神、金魚等，促銷價讓人跌破眼鏡，受到許多消費者喜愛並瘋搶。

有關《巧連智》即將停刊消息，《巧連智月刊》創刊至今35年，陪伴許多人度過童年，不過1月29日公告，將於3月1日起停止受理訂閱，此消息在親子界投下震撼彈，也引發家長圈紛紛把握最後機會搶訂，陸續已有4個版本（寶寶版、幼幼版、快樂版、成長版，約1-5歲適齡）陸續宣告完售。

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