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《巧連智》回應了！家長跪求紙本繼續　出版商曝未來規劃

▲▼《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

▲家長擔心《巧連智》取消紙本刊物，官方回應了！（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

記者林育綾／台北報導

《巧連智月刊》昨29日公告將於3月起停止訂閱，此消息一出如同在親子圈投下震撼彈，許多家長擔心取消紙本刊物，紛紛湧入官方臉書留言「拜託紙本繼續發行！」對此《巧連智》的發行商倍樂生今（30）日也進一步回應了，目前只是確定取消月刊發行的方式，未來可能會以套書、單品等方式呈現，還在做評估中。

《巧連智》公布取消受理月刊訂閱，並提及產品將轉型，是否取消紙本刊物？《ETtoday新聞雲》今日聯繫發行商「日商倍樂生」，倍樂生法務室室長鄧宏毅對此回應，目前是確定取消「月刊」發行的形式，但未來可能會推出套書、單品的方式，目前仍在進行評估及規劃當中。

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▲▼巧連智公布轉型消息，引發家長圈一片哀嚎，紛紛留言求紙本繼續發行。（圖／翻攝Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

▲巧連智公布轉型消息，引發家長圈一片哀嚎，紛紛留言求紙本繼續發行。（圖／翻攝Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

由於《巧連智月刊》即將在3月1日停止受理訂閱，家長圈昨日獲知消息後，也紛紛把握機會搶訂，一度造成官網當機。對此，鄧宏毅也透露，確實電話詢問和訂單都有增加，不過目前沒有統計增加的數量；在3月之前家長續訂或以新用戶身份訂閱，都可以再訂一年份，權益不受影響。

▲▼《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

▲《巧連智》的人氣角色巧虎（右2），在親子界甚至被奉為「虎神」。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））

有關創刊35年的《巧連智月刊》昨日發出公告，3月1日起停止受理新訂閱和續訂，並提及「因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型」，讓不少家長擔心是否要停止紙本刊物的發行，紛紛發出哀嚎「拜託紙本繼續發行！不想讓寶寶看3Ｃ啊！」也紛紛留言灌爆巧連智的官方臉書「希望繼續有紙本月刊和教具！」、「支持紙本+1」。

《巧連智》當中的人氣角色「巧虎」，在親子界甚至被稱為「虎神」，許多新手媽媽提到，對育兒真的很有幫助，孩子因為巧虎學了很多生活習慣、日常用語；還有孩子因為巧虎克服了看醫生的恐懼。作家柳喪彪也是訂戶，她昨日也於臉書發文表示「這消息在兒童界的重磅程度，堪比安室奈美惠息影吧」，討論到有爸媽問到底要不要訂時，她直接說「虎神不容質疑，訂就對了」。

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