家長瘋搶《巧連智》最後訂閱　官網急公告：寶寶版與幼幼版完售

▲《巧連智月刊》宣布停止接受訂閱，引發家長恐慌搶訂。（圖／Facebook／巧虎好朋友（巧連智））



生活中心／台北報導

創刊35年的《巧連智月刊》昨宣布3月1日起停止受理新訂閱和續訂，不僅震驚各界，也引發許多家長瘋搶最後一波訂閱機會，《巧連智》官網從昨天到今天已多次當機，今晚官網甚至緊急貼出公告，宣布「寶寶版與幼幼版已銷售完畢」。

《巧連智月刊》昨發出公告，宣布因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱和續訂，至於訂閱中的讀者，收書權益不受影響，《巧連智月刊》將持續出刊至訂閱到期的期數。

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公告發出後，許多家長留言表示不捨，也引發不少名人號召搶救，有家長說：「希望紙本繼續發行！不想讓寶寶看3Ｃ啊！」也有網友認為：「沒有DVD已經覺得可惜了，怎麼現在連紙本都不出刊了呢？」

消息傳出後吸引許多家長瘋搶在最後機會訂閱《巧連智月刊》，讓《巧連智月刊》官網不僅多次當機，晚間更貼出快訊公告，宣布「寶寶版與幼幼版已銷售完畢」。

▲巧連智官網晚間緊急公告寶寶版和幼幼版完售。（圖／翻攝巧連智官網）



《巧連智》的發行商倍樂生法務室室長鄧宏毅今表示，目前是確定取消「月刊」發行的形式，但未來可能會推出套書、單品的方式，目前仍在進行評估及規劃當中。

但台北市勞動局表示，已在昨天收到《巧連智月刊》通報的大量解僱計畫書，將從3月31日起分批資遣全數約200名員工。