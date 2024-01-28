擴大防火宣導寫春聯　南消一大隊防災觀念深植老舊社區

▲台南市消防局第一大隊白河消防分隊，28日在白河福安宮與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動，以提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊白河消防分隊，28日在白河福安宮與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動，以提醒鄉親用火用電安全，尤其是幾天前新營才發生一場住宅火警造成一大二小火警罹難悲劇，籲民眾家中裝設住宅用火災警報器，可於火災發生第一時間，發揮「及早預警、及早發現、及早應變」的功效。

白河分隊隊員許博翔也呼籲現場民眾，透天住宅如未裝設住宅用火災警報器的民眾應盡速加裝，如果不知該如何安裝，可參考住宅用火災警報器盒內說明，評估家中適合位置來安裝，如情況許可，室內空間如客廳、餐廳、臥室、走道等都應安裝，更能全方位守護住家安全。

另外家中電器使用請遵循「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」才能有效降低火災發生之風險。

消防局第一大隊陳博文大隊長則表示，年節將至，民眾用火用電增多，尤其冬天日夜溫差大記得要保暖，使用燃氣熱水器切記要裝在家中通風良好位置，並勿因為天氣寒冷而將家中門窗都緊閉造成通風不良，進而引起一氧化碳中毒，祝福大家可以平安過個好年。