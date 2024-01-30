安心春遊來台南　南消加強年前消防安全檢查

▲農曆春節即將到來，為確保商家節慶期間消防安全，台南市消防局積極執行消防安全檢查工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，為確保商家節慶期間消防安全，台南市消防局積極執行消防安全檢查工作，呼籲業者配合各項消防檢查工作，並落實執行相關消防防護事項及用火用電監督管理，且確認消防安全設備平時均保持堪用狀態，以保障消費者及自身生命財產安全。

此外，台南市消防局特別提醒業者火災之起火戶若涉及刑法公共危險罪，將面臨刑事責任追究；若因火災造成第三人權益受損，則涉及民法上侵權行為，需負擔賠償責任。而「消防法」於2023年6月21日發布針對營業場所消防設備或防火管理不符規定將直接開罰，罰鍰額度最高至30萬。

市長黃偉哲表示，充滿喜悅的農曆新年，由衷祝福所有市民及來到台南旅遊者都能夠平平安安、幸福快樂；同時，藉著慶祝台南府城400年活動，共同迎接城市發展新里程碑，並繼續致力於城市安全與發展，期許與業者、市民們攜手共創美好未來。

消防局局長李明峯表示，台南市建築物火災發生次數逐年遞減，顯示推動降災有成，相信台南市業者恪遵消防法規，確保自身財產安全，以及為員工生命及消費者權益做好應盡責任，讓民眾安心春遊來台南，一同平安過好年。