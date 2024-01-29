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社會 社會焦點 保障人權

18歲重機女騎士墜入山區邊坡！　台南消防追Google定位救人

記者林東良／台南報導

18歲段姓女子28日從屏東騎白牌重機北上台中，不料晚上8時17分許，疑似在導航系統指引下，誤入台南市東原山區產業道路，又不慎衝入邊坡受傷，內心很害怕，因此向警消求救。東原消防分隊警、義消依段女報案時所留Google定位，前往山區救援，最後成功協助人、車脫困。

▲一名18歲段姓女騎士，誤入台南市東原山區產業道路，重機車不慎衝入邊坡而受傷等待救援，東原消防分隊前往山區尋獲段女，協助將人、車救援脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 ▲▼18歲段姓女騎士誤入東原山區產業道路，不慎衝入邊坡而受傷，最後在消防隊協助下脫困。（圖／民眾提供，下同）

▲一名18歲段姓女騎士，誤入台南市東原山區產業道路，重機車不慎衝入邊坡而受傷等待救援，東原消防分隊前往山區尋獲段女，協助將人、車救援脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第一大隊東原分隊長陳中和，帶領隊員林泰志、陳國淵、陳坤璟及義消分隊長陳凱倫、幹事鄭加宗、助理幹事張勝發、小隊長葉順發、鄭達發等人，依段女報案時所留Google定位，前往班芝花坑高爾夫球場頂崎部落山區搜尋。

▲一名18歲段姓女騎士，誤入台南市東原山區產業道路，重機車不慎衝入邊坡而受傷等待救援，東原消防分隊前往山區尋獲段女，協助將人、車救援脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經過20分鐘搜尋，隊員林泰志在離產業道路邊坡約30公尺處，找到倒地的重機及段女。經檢傷，段女僅左小腿輕微擦挫傷並無大礙。而眾人也協助將機車抬回產業道路，並將段女護送至附近的班芝花坑高爾夫球場休息。

段女先與家人報平安並說明狀況後，由義消分隊長陳凱倫護送至新營火車站將重機寄車，段女則坐火車返回台中。

▲一名18歲段姓女騎士，誤入台南市東原山區產業道路，重機車不慎衝入邊坡而受傷等待救援，東原消防分隊前往山區尋獲段女，協助將人、車救援脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

段女告訴搜救人員，她是從屏東一路騎車要回台中，依照導航指引，不料誤闖山區產業道路，找不到回程的路，加上天色昏暗、道路崎嶇，才一不小心連人帶車摔落邊坡，心中非常害怕，只好向119求救，感謝消防隊出動這麼多人協助她脫困，還護送她到火車站寄車，結束這一場驚魂記。

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