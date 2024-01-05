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東森廣場台北車站「年貨大街」開賣　年節禮品超優惠、自然美下殺1折

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站「年貨大街」今(5)日起開跑，至小年夜（2/8）前舉辦年貨花車活動，每天將有各種新商品登場。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

農曆春節腳步接近了，想要採買年節用品、禮品，但又怕傳統迪化街人擠人、還難停車，更可能碰上寒流或下雨，現在有了更方便的新選擇！東森廣場台北車站「年貨大街」今(5)日起開跑，至小年夜（2/8）前舉辦年貨花車活動，每天將有各種新商品登場，從傳統零食到各種年節禮品都能一次買齊，而且還有超值優惠。

東森廣場台北車站交通位置方便，地下街有吃有玩，又不怕天冷下雨，今(5)日起中廣場特別開闢「年貨大街」讓民眾採買年節禮品，提供各類應景商品，如小吃、糖果、生活用品，還有自然美保養品等，以超殺價格提供給消費者。推薦商品包括：「東森嚴選阿一蠔皇溏心鮑魚禮盒」原價$1,490，促銷價$1,192，「白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨6入禮盒」原價$273，促銷價218，由林襄代言的「德國BENVOL吹風機」原價$2,980，促銷價$2,480，此外，還有東森自然美多款經典熱銷商品，新春價下殺一折起。

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」今(5)日起開跑，提供超優惠的年節禮盒及各種知名品牌零食商品。

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

農曆春節，過年零食糖果當然少不了，根據統計，網路上「過年零食」討論度前七名包含：堅果、巧克力、年糕、蛋捲、花生、肉乾、海苔、鳳梨酥等。東森廣場台北車站年貨大街準備多款零食商品，包括「萬歲牌」杏仁小魚、原味珍珠開心果、綜合纖果及纖蔬燕麥堅果飲，「卡迪那」脆薯起司披薩口味及美式肋排口味，「金門高粱酒」原味辣味牛肉乾、香炭烤小卷，「爆薏仁」椒鹽、玫瑰鹽口味，價格超優惠，此外，只要在「年貨大街」消費滿1000元，即送點八號餐券100元，在東森購物網ETmall全球購完成「一鍵全領300優惠券」的東購會員，就送濕紙巾乙包。另外，東森廣場台北車站店家同步推出各項優惠活動，「點八小食」每日前20名，消費不限金額贈送主廚點心乙份，每筆發票限兌換一張。

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站「年貨大街」今(5)日起開跑，天氣冷颼颼，「點八小食」現場特別提供暖心茶飲銷售。

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站「年貨大街」今(5)日起開跑，在東森購物網ETmall全球購完成「一鍵全領300優惠券」的東購會員，就送濕紙巾乙包。

東森廣場台北車站位處台鐵、高鐵、台北捷運及機場捷運交會之地，匯集許多外國觀光客，12月起提供外國旅客「退稅」服務，配合店家包括PP石墨稀、和氣屋旗袍唐裝、Super S機能內衣、喬登、象鼻人、華陀扶元堂、萬國行李箱、Beside you、亟光精品眼鏡、PG美人網、東森購物、拼圖總動員、讀書共和國、NIKE、ADIDAS、PUMA、KANGOL等各大品牌。

總是下雨的台北，讓想運動的你無處可去嗎？來東森廣場台北車站地下街馬上解決這些煩惱！東森廣場台北車站攜手新聞雲APP一同邀大家來參加「地下籃球王 K區 Ready GO」，現場超多台籃球機，不論是投籃機達人或是新手，即日起到2/4(日)止，只要到現場東廣場服務台出示新聞雲APP活動頁面，即可立即兌領20枚代幣，直接現玩5場投籃，每周每人限領1次，每天僅有100份，過年天冷無處可去，快來東森廣場台北車站激發你的籃球熱情！

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