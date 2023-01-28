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父子逛新竹年貨大街「遭電纜絆倒」！頭部濺血縫10針　市府道歉了

▲▼男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲父子逛新竹年貨大街「遭電纜絆倒」頭部濺血，送醫後縫了10針。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

有一名施姓男網友投訴，他19日晚間到新竹市年貨大街購物，不料走路的過程中意外被電纜絆倒，造成他頭部受傷縫了10針。新竹市政府知情後，馬上派人會同廠商慰問傷者，同時要求廠商立刻改善，而有網友28日貼出改善後的照片，引發網友熱議。

施男日前在臉書「新竹爆料公社」投訴，他19日晚間與孩子一起去新竹市年貨大街購物，經過小吃攤要到旁邊一處空地休息，不料走路的過程中意外被地上的電纜設備絆倒，導致他與兒子雙雙摔倒撞上圍欄。

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施男還貼出就醫後的照片，可以看見他的額頭有一條長長的撕裂傷，治療後縫了10針，而兒子則有頭部多處紅腫、瘀青等情況，所幸至今已經恢復得差不多，「不然我為了孩子一定追究到底」。

▲▼男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲網友投訴，他帶兒子逛新竹市年貨大街時，遭電纜絆倒，雙雙掛彩。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

新竹市政府發言人施淑婷除了在留言處對施男道歉外，也向大眾說明，市府19日得知有市民在年貨大街受傷後，已立刻派人會同廠商前往傷者家中慰問，同時要求廠商必須立刻改善，市府未來也會派人加強巡視，避免類似事件再發生。

年貨大街承辦廠商也表示，公司收到有民眾在年貨大街受傷的消息後，馬上派人到傷者家中慰問，提供慰問金與必要的協助，未來也會負責傷者所有必要的醫療費用支出，同時改善年貨大街場地的步行安全。

▲▼男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲▼男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲網友貼出，年貨大街廠商改善後的現場照。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

有網友28日貼出，年貨大街廠商改善後的照片，可以看見原本電纜是透過防踩板覆蓋，如今部分路段改成鋪上一層地毯，部分路段維持防踩板的設計，並在旁邊加放三角錐示警。

照片一出立刻引發網友熱議，有網友認為，「改成這樣有比較好嗎」、「感覺還是很容易跌倒」、「其實這也很凸」，也有人說，「走路要看路好嗎，不然什麼設計你都會摔」、「有也嫌，沒有也嫌」、「我以為走路看路是基本常識」。

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