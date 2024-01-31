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歡迎先進大廠和企業投資嘉義　嘉科園區銜接南科、中科發展動能

▲▼ 嘉義科學園區基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義科學園區基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前傳出台積電將投資嘉義，嘉義縣長翁章梁表示竭誠歡迎。翁章梁表示，嘉義有龐大的土地資源可以配合國家發展使用，水電問題政府一定有能力解決，如果台積電要來設廠，他將擔任召集人成立單一窗口，全力配合及協助相關行政工作。

▲▼ 嘉義科學園區基地 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，建廠所需的水電和土地問題，想來投資的企業比我們還要關心，土地和水電供應都沒問題，企業才會來。嘉義有7000多公頃台糖土地，土地取得單純，扣掉開發中6個產業園區的1000多公頃，還有龐大的土地資源可以利用，在台灣產業發展需地殷切之際，嘉義縣合宜的土地可提供業界發展需求。

嘉義科學園區報編面積88公頃，將引進精準健康、智慧載具、生技醫療和其他新興產業，緊鄰的南部科學園區已經是全球最重要的半導體及光電產業聚落，最先進的製程及產能都在南科，未來嘉義將扮演銜接南科、中科發展動能最重要的角色。

嘉義縣轉型農工大縣，這幾年已經看到具體成果，6大產業園區都進入實質開發階段，台積電和華泰名品城也將投資嘉義，在航太、產業和科技，以及具備都會區消費機能的大型商業進駐後，近年來已經翻天覆地改變的嘉義，在未來的幾年，必將成為西部走廊最具競爭力和發展潛力的城市，歡迎先進大廠和企業投資嘉義，更歡迎優秀的人才來嘉，共同見證嘉義的蛻變。

 
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嘉義縣翁章梁台積電嘉科園區

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