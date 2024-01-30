嘉義縣公職獸醫專業做功德　家畜防治所犬貓救援4年2千件

▲▼ 嘉義縣公務獸醫以專業做功德，救援醫療一把罩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為救助危難動物，嘉義縣成立24小時動物緊急救援專線，根據統計近4年犬貓救援近2千件，以生病犬貓(含棄養) 34％、車禍18％與受困排水溝17％案件居多，年平均超過百餘隻犬貓須後續醫療，由於公務經費有限與為醫療時效性，嘉義縣家畜疾病防治所於109年正式成立獸醫師醫療團，迄今已救治無數犬貓，讓開業獸醫師與動保人士讚嘆，「真的是做功德阿！」

國內公職獸醫師在動物防檢疫、動物保護、畜牧產業發展、公共衛生與食品安全等國家政策扮演重要角色，近年不管是非洲豬瘟、牛結節疹等能阻絕於境外，與口蹄疫與傳統豬瘟拔針，皆需基層獸醫師源頭防疫與把關。

然而動保意識抬頭，近年因犬貓引發公共安全問題頻傳，導致全台防疫體系公職獸醫師5成以上人力轉辦動保業務，層出不窮案件讓人疲於奔命，加上職等低與薪資等因素，甚多離開公務體系選擇創業，且獸醫畢業生願進公職服務比例更逐年降低，導致公職獸醫嚴重缺額，面臨招募不到人才的窘境。

家畜所長林珮如說明，同仁在第一線動物救援後常需後續搭配緊急醫療，4年前曾眼見一隻車禍犬隻礙於經費不足未能及時送醫，因疼痛而狂咬傷口的畫面，當時深覺自己愧對獸醫師這個稱號，因此痛定思痛成立獸醫師醫療團，並由技正陳賢文帶領，及時救助受傷動物，凡舉獸鋏夾傷、車禍骨折、外傷、菜花、腫瘤、咬傷、傳染病、中毒等，有些傷口還發爛長蛆需面臨截肢，感謝善心動物醫院對家畜所長期的協助。

縣長翁章梁表示，毛小孩商機無限，獸醫師就業以開動物醫院為首選，然而家畜所獸醫師仍秉持愛護動物心念發揮專長醫治動物，皆需耐心並長期予以醫療診治，實屬不易。

翁章梁呼籲，民眾勿任意棄養犬貓，動物流浪在外面對不友善環境，容易生病受傷，等於是變相殘害生命；棄養一旦查獲依動物保護法最高重罰15萬，萬一發現危難犬貓可撥打24小時受理動物緊急救援專線1959，盼全民共同努力減少流浪動物的發生，達到人與動物和諧相處的社會。

嘉義縣獸醫師公會理事長廖秀津表示，一般開業獸醫師生意好的薪水都比公職獸醫師好很多，家畜所獸醫師「身在公門好修行」，願意多花心力於此，發揮獸醫專業與愛護動物天職，都值得獲得肯定與鼓勵。