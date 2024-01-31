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九華山地藏庵發放冬令救濟金　累計救濟金暨白米代金1億1,627萬

▲▼ 過好年！九華山地藏庵發放低收入戶每戶4,600元冬令救濟金 。（圖／嘉義縣政府提供）4

▲▼ 九華山地藏庵發放低收入戶每戶4,600元冬令救濟金 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

財團法人九華山地藏庵歷年來持續關心嘉義地區弱勢民眾，春節前均會發放冬令救濟金及白米代金，今年繼續發揮愛心，地藏庵董事長黃俊森日前率董監事拜會縣長翁章梁，親自表達對弱勢家戶的關心，並捐贈805萬9,200元的冬令救濟金，由翁縣長代表接受並回贈感謝狀以表謝忱。

▲▼ 過好年！九華山地藏庵發放低收入戶每戶4,600元冬令救濟金 。（圖／嘉義縣政府提供）

九華山地藏庵秉持地藏王菩薩慈悲發願善修、功成使於無我精神，長期以來率領全體同仁關心嘉義地區弱勢，協助其度過難關。翁章梁說，善行持續21年，黃董事長以及董監事們徹底落實菩薩精神，不僅在救濟金，也包括年菜送暖或緊急需求，透過社會局向九華山反應都能得到協助，相當感謝。

黃俊森說，對他們來說嘉義縣、市都一視同仁，兩邊加起來累計金額已超過2億，只要低收戶還在，地藏王菩薩一定都會出面幫忙，希望弱勢家庭在過年時都能得到溫暖。

▲▼ 過好年！九華山地藏庵發放低收入戶每戶4,600元冬令救濟金 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局指出，為使民眾及早領取各項津貼給付穩定生活，自今年1月起除國民年金給付外，其它6項社會福利津貼發放時間已調整至當月10日前入帳，另行政院主計總處公告CPI成長率為7.34%，113年各項社福津貼1月起也調增，翁縣長指示社會局全力協助，妥善辦理冬令救濟工作，也感謝各鄉鎮市公所同仁辛勞。

社會局表示，地藏庵自93年起協助嘉義縣辦理低收入戶冬令救濟，累計捐贈冬令救濟金暨白米代金共計1億1,627萬7,900元整，冬令救濟金將透過各鄉鎮市公所人員，儘速在農曆年前轉發給嘉義縣1,752戶低收入戶，每戶可獲4,600元救濟金及白米代金，暖心過年。

 
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