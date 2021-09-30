捐助嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶　九華山地藏庵每戶發2千元

▲ 九華山地藏庵愛心加碼 捐助嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶每戶2千 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情對全球社會經濟的衝擊，秉持菩薩救苦救難精神，對弱勢家庭多一份關懷，財團法人九華山地藏庵特別加碼捐助嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶生活扶助金共2263戶，每戶發放2000元，共計新台幣452萬6000元，27日上午於嘉義縣政府1樓招商空間由縣長翁章梁代表接受並頒發感謝狀。

現場以現金立即發放，在各鄉鎮市公所人員取回扶助金後，儘速將此愛心送達至弱勢民眾手中，翁章梁說，這次加發2千元生活扶助金，再加上中央發放五倍振興券，或多或少能減緩弱勢家庭在疫情下更為艱困的經濟重擔。

九華山地藏庵長期以來積極參與嘉義縣各項慈善救助工作，10多年來不間斷，翁章梁說明，地藏王菩薩法布施及九華山信眾財佈施的溫暖及愛心傳送到縣內18鄉鎮需要的家庭，協助其渡過難關，無私奉獻、關懷弱勢精神令人感佩。

財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森說，疫情期間，深深感受弱勢民眾更是加雪上加霜，董事會決定除每年的冬令救濟外，對於嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶加發一次生活扶助金。

新冠肺炎影響全球經濟受到衝擊，國內內需市場也受到影響，許多社福團體均面臨募款金額鋭減的困境，連帶也影響弱勢民眾及家庭扶助情形，黃俊森指出，雖今年廟方的信徒捐獻也受影響，但秉持菩薩救苦救難精神，仍加碼多一次補助，盼對弱勢家庭多一份關懷。

社會局代理局長張翠瑤表示，感謝九華山地藏庵善舉，社會局將妥善辦理此次生活扶助金發放工作，並請各鄉鎮市公所人員協助將現金儘速轉發給嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶，以協助弱勢家庭渡過因疫情造成困境。