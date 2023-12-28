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馬英九、朱立倫藍營大咖嘉義廟埕助講　拉抬侯友宜、張秀華

▲▼ 國民黨九華山地藏庵廟口開講，朱立倫馬英九等大咖到場助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國民黨九華山地藏庵廟口開講，朱立倫馬英九等大咖到場助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

侯友宜張秀華聯合競選總部27日晚間舉行「嘉義人挺嘉義人」廟口開講，上千位支持者擠爆九華山地藏庵廟埕，包括馬英九前總統、黨主席朱立倫、不分區立委候選人謝龍介、立院總召曾銘宗、台中市副市長王育敏、前退輔會主委董翔龍等力挺助講，熱度破表，呼籲「嘉義人大團結」，讓侯友宜、張秀華順利當選。

▲▼ 國民黨九華山地藏庵廟口開講，朱立倫馬英九等大咖到場助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

選戰開打以來，馬英九首度到嘉義助選，大進場時受到現場上千名民眾熱情相挺，馬火力全開，批評民進黨執政近八年貪污腐敗、過去標榜「清廉勤政愛鄉土，」如今變成「貪污濫權好財色」，呼籲集中選票下架民進黨。

馬英九同時強調，2024年這一場選戰是和平與戰爭的選擇，「票投民進黨、青年上戰場」、「票投國民黨、兩岸無戰場」，國家領導人的責任，就是要謀和避戰，國民黨提名的侯友宜就是最好人選。

▲▼ 國民黨九華山地藏庵廟口開講，朱立倫馬英九等大咖到場助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

朱立倫表示，每到選舉民進黨就極盡所能、抹黑又抹紅，從四、五年前就一直找侯友宜的碴，現在又找碴到他的「後頭厝」，事實上，凱旋苑是妻子繼承而來，現在竟被民進黨抹黑賺很多錢，侯妻已經宣佈未來合約到期後，將全數轉為社會住宅，相對比賴清德的賴皮寮，「這樣有沒有氣魄！」

▲▼ 國民黨九華山地藏庵廟口開講，朱立倫馬英九等大咖到場助講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

謝龍介表示，這段時間看到民進黨為了選舉，連五星市長、幸福城市第一名的嘉義市，竟然被副總統賴清德說要換掉，因此呼籲市民要用選票幫忙黃敏惠討公道，「疼惜黃敏惠、支持張秀華」，他也說自己選上立委後，爭取的第一筆預算就是要送給嘉義市，贏得滿場掌聲與歡呼。

張秀華痛批民進黨對不起嘉義市，四年前選民用超過六成選票讓蔡英文連任、前瞻預算嘉義市僅獲30.95億全台最少，現任立委王美惠爭取預算不給力。張也藉機宣布多項政見，包括學貸免息、青年首次購屋1500萬以內免頭期款，加碼前五年政府補貼一半利息、青創貸款300萬3年免利息、爭取設置公立寵物醫院等。

壓軸登場的黃敏惠疾呼：「嘉義人大團結」，諸羅建城320年，有機會「嘉義人出總統」，這是嘉義人的光榮與驕傲，選戰倒數16天，大家要團結做伙，「不能讓外人看嘉義嘸」

 
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