嘉義九華山地藏庵捐贈　新式油電血液運送車

▲▼ 九華山地藏庵捐贈全台第一輛油電式血液運送車 「地藏王號」綠能環保守護病患 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

建廟已 300 餘年的嘉義九華山地藏庵秉持受之於社會，施之於社會的善款善施律則，興辦各類公益慈善及社會教化事業，救濟社會中的弱勢族群。106年捐贈大型捐血車「地藏王號」，6年多來穿梭於嘉南地區，為血庫共募得 94,167 袋熱血，提供給需要輸血的病患帶來了生命的希望和力量，延續菩薩的慈悲心，嘉義九華山地藏庵今(30)日捐贈全台第一輛新式油電血液運送車，嘉義市社會處長李思賢代表黃敏惠市長出席，一同共襄盛舉，將象徵地藏王的慈悲心延伸到醫療用血的領域裡，讓捐血車成為「行動菩薩」。

社會處長李思賢表示，九華山地藏庵在黃俊森董事長的領導暨全體董監事、顧問、志工全力支持下，每年對於各項公益慈善、社會救濟事業的推動，不遺餘力，總計民國94至111年間共投入相關公益慈善金額高達8億6千多萬，很高興能夠代表黃敏惠市長見證全台第一輛油電式血液運送車的捐贈儀式，不僅做環保也兼顧愛心，感謝九華山長期對於社會公益的貢獻與付出，同時也攜手市府扶助弱勢，讓市民幸福感不斷提升，期待透過拋磚引玉讓更多人一起投入公益行列。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，九華山秉持著地藏王菩薩的精神「救人一命，勝造七級浮屠」要聞聲救苦，這次在得知捐血中心有汰換血液運送車之需求，立即於董事會提案討論通過，允諾捐贈全台第一輛新式油電血液運送車，希望兼顧友善環境，實踐永續共好。血液運送車，是運送醫療用血的重要設備，不管是在城市或是偏鄉的醫療院所，未來地藏王號血液運送車將運載著捐血救人的醫療用血，送達至每一位等待輸血病友。