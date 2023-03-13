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九華山地藏庵圍棋比賽　大小棋手千人參賽交流

▲▼ 九華山地藏王盃全國圍棋賽盛大展開吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

▲九華山地藏王盃全國圍棋賽，吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

歷經新冠疫情停辦3年的圍棋賽事，終於恢復，第八屆九華山地藏王盃全國圍棋公開賽於12日盛大舉行，超過800名選手熱情報名參賽，場面熱鬧。嘉義市長黃敏惠也特別出席勉勵選手發揮實力，以棋會友、陶冶品格，也歡迎全國各地優手棋手來嘉競賽，一同發揚健康、有益的休閒活動。

▲▼ 九華山地藏王盃全國圍棋賽盛大展開吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，圍棋不單只有棋藝，還可修身養性、品格教育，未來世界發展科技很重要，但人文也不容忽視，圍棋讓孩子們遠離3C、促進腦力激盪，更是塑造孩子勝不驕敗不餒運動家精神的優良競賽，期待未來有更多選手一同參與，以棋會友、發揚棋道。

▲▼ 九華山地藏王盃全國圍棋賽盛大展開吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

市長也特別感謝九華山地藏庵全體董監事、王錦堂顧問的努力，在疫情趨緩後毅然復辦「九華山地藏王盃」圍棋公開賽，在全體人員的努力下競賽熱鬧，吸引小小選手及家長近千人共襄盛舉，絕對是臺灣圍棋界的盛事。

▲▼ 九華山地藏王盃全國圍棋賽盛大展開吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

九華山地藏庵董事長黄俊森表示，此次比賽是全國性的公開賽，共分為六段組等共14組，旨在透過圍棋這項古老而優雅的運動，推廣中華傳統文化，並展現圍棋愛好者的技藝與風采。屆時，將有來自全國各地的棋手們聚集在九華山地藏庵，為了贏得地藏王盃的殊榮，展開激烈角逐。

▲▼ 九華山地藏王盃全國圍棋賽盛大展開吸引逾千人共襄盛舉 。（圖／嘉義市政府提供）

黃俊森董事長進一步表示，今年地藏庵剛落成的菩提樓二館為比賽提供了更好的場地，籍由圍棋這項體育運動，讓民眾了解地藏王菩薩精神，並且提倡正當休閒活動。學習圍棋不僅有助思考訓練與身心修養，還有許多意想不到的好處，希望藉由本次活動的舉辦，呼籲更多民眾參與圍棋運動，一同感受圍棋之美，並且傳承圍棋文化。

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