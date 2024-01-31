「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法　 5生肖要躲春

▲2024第一個節氣「立春」就要來了，這代表春天也即將來臨。（示意圖／翻攝自pixbay）

圖文／CTWANT

「立春」為二十四節氣之首，今年（2024）立春將在2月4日16時26分53秒交節氣。民俗專家柯柏成就分享立春的開運方法，可在這天轉168元到自己帳戶，幫財運添個好彩頭，他也提醒，由於值年太歲都會在立春節氣交接，因此有5個生肖必須要「躲春」。

柯柏成透露，龍年第一個節氣立春將在2月4日來臨，由於兔年閏年的緣故，因此立春比春節過年還早，不過生肖的起算是由立春交節氣開始，也就是說之後出生的新生兒，雖然還沒過農曆年但生肖就算是屬龍。他指出，立春作為二十四節氣之首，大家都希望能獲得好運，每年必做的「利存法」，就是在這天轉168或1688到自己戶頭，也可以放進自己錢包，親友之間互轉也可以，讓自己轉運有好彩頭。

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柯柏成說明，傳說中值年太歲都會在立春這個交節氣時辦準點交接，因此有犯到太歲的幾個生肖就需要迴避，以免被太歲沖個正著，包含龍、狗、牛、羊、兔等5個生肖，就需要「躲春」。

柯柏成表示，躲春有4個禁忌，像是交節氣時辰盡量不要外出到人多的地方、盡量不要吵架、避免探病和參加奠儀。他提醒5生肖，對於不吵架這項，認為再委屈也是盡量離開現場，「只要脾氣忍不住，一出口就輸了」。另外，若是無可避免必須要去醫院，可以在身上點綴一些紅色系的物品，如衣物，圍巾、手套或帽子等配件都可以。

柯柏成也強調，立春前後3天也不適合參加喪禮，如果是一般喪家也不會選這幾天辦告別式，傳統民俗上認為，一開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利，但如果是不忌諱的基督、天主教徒，選這幾天辦奠儀，建議盡量禮到人不到表達情意就好。

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