2024青龍年「5星座人緣最旺」！遇貴人提拔　這類人越怪越吃香

▲龍年有5個星座人際關係大爆棚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新年新氣象，許多人都希望各方面可以更好，包括感情和事業，人際關係更是不可或缺。清水孟國際塔羅小孟老師就點名，2024青龍年有5個星座人際運勢大爆棚，包括金牛座、雙子座、水瓶座、牡羊座和獅子座。

第5名：金牛座

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龍年會被友情所感動，平常穩定又可靠善良的你們，會發現自己在朋友心中是很重要的存在，有很多其實不在意的人，沒想到他們把你當很好的朋友，會有意外的驚喜感。而跟人際有關的誤會，都有機會盡釋前嫌，得到一個圓滿的落幕，如果有什麼遺憾或想解開的心結，可以溫和理性的說清楚，會得到好的回應。

事業上不管是跟主管或是同事溝通，都會有很順暢的感覺，另外也因為過去常常幫助別人，種的善緣現在會陸續回報，如果工作上有犯什麼小錯誤，同事也會互相幫忙，讓你平安無事。

第4名：雙子座

龍年能夠善用長袖善舞的能力，在人際相處上展現幽默風趣的好手腕，那些害羞的、難搞的、規矩很多的朋友，通通會被打動，能將輕鬆與歡笑帶給大家，而人們也會想跟你討論那些最新最有趣的消息，什麼好玩的新鮮事都逃不過你眼裡。

龍年會發現越來越多人想跟你深交，開始跟你透露很多秘密跟心事，如果覺得對方人不錯，是成為好友的大好時機！而在事業的人際關係上，聰明才智很受主管欣賞，加上做事俐落有效率，工作夥伴之間相處起來會感到輕鬆無負擔，溝通上也都能很快速的掌握對方的思考，給出最正確的指引，這種合作無間的狀態可以讓所有事情都更順利。

第3名：水瓶座

愛搞叛逆跟脫離世俗要求的水瓶，反而是很多朋友想要成為的樣子。善解人意又溫暖的性格，在龍年常默默的支持很多人的心靈，而且願意為朋友兩肋插刀，在外已獲得正港好名聲，雖然常常搞消失，會讓情人很痛苦，但在人際交往上，算是很好相處的朋友，因為有問題都會自己解決，對朋友不會過黏非常自由。

事業方面的人際關係上，若需要人協助，都可以不用客氣開口跟朋友或同事詢問，不用擔心怕帶給別人麻煩，因為這段時間周圍的人也會有想要「被你需要」的感覺。被依賴是會有成就感的，偶爾依賴一下別人，讓自己輕鬆一點。

第2名：牡羊座

龍年很容易因為出外旅遊而認識志同道合的朋友，或者因為參加課程或是工作出差，而認識到值得交往一生的好友，別人很容易感受到你內心那塊溫柔體貼的一面，覺得你的直接是純真善良，而你真心的對人好，也會遇到好人來回報你。不管是認識新朋友或是維持舊友關係運勢都非常旺。

事業上的人際關係，會體驗到人是群體的動物，團隊合作的效益會讓人驚豔，尤其如果有一些狀況需要被協助，團隊會非常有力量的給予支援。另外如果需要替公司開疆闢土，拓展新的事業領域，這段時間也是會遇到貴人相助，所遇之人都蠻喜歡你的。這些都歸功於平常為人心善，善有善報。

第1名：獅子座

未來1個月的人際運勢可說是好運旺旺旺，從上半年努力到現在，終於站上了一個新舞台，過去的成績都成了輝煌的羽毛，光是氣場就變得比別人更加亮眼，無法阻擋。

這2年以來的時間，可說是閱歷變得更加豐富，為人更成熟穩重。朋友越來越多，甚至很多是聚會上剛見面的朋友就能一拍即合。而本性樂觀、大方、喜歡熱鬧，在年底會有非常多的聚會邀約，人見人愛，大家想到你就想到氣氛歡樂，非常期待你的到來。

在事業上，合作關係都會找到更好的溝通方式能互相理解，會遇到很多貴人相助，或者伯樂願意提拔。家人之間相處也會和樂融融充滿喜悅。

◎民俗說法，僅供參考。

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