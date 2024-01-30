嘉義朴子熱心里長募集400份年菜　攜手分局員警送愛弱勢

▲▼ 朴子市文化里長楊石旭(圖左七)與朴警攜手送年菜關懷弱勢戶! 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市文化里里長兼文化里守望相助隊隊長楊石旭，29日將募集的400份愛心年菜，藉由在年關將近的寒冬，送至朴子、六腳、東石三處，送給弱勢鄉親傳遞關懷與溫暖。

分局長吳俊德特別感謝楊里長連續10年的善舉,亦呼籲民眾如發現社會需救助之對象(如邊緣户、中低收入戶或其他需社會救助者),可通報分局轉介社福單位或依急難疏困實施方案予以協助,發揮即時通報,立即救助功能。