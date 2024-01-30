▲紅包怎麼包？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

第一次包紅包給爸媽，金額落在哪會比較合適？一名男網友發文表示，因為他是獨子，所以爸媽過去給他的紅包都很大包，如果他現在各包6000元給父母，會不會很不孝？貼文曝光後，掀起網友討論，許多網友都覺得6000元已經很多了，而且心意才是最重要的。

男網友在Dcard上，以「剛畢業包6000給爸媽會太少嗎」為標題發文，提到他因為是獨生子，所以爸媽過去給的紅包都很大包，最少都是1萬2000元起跳，且若父母合包，還會給到3萬6000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，今年是他第一次要包紅包給爸媽，月薪38K的他想了想，覺得自己最多就是各給父母6000元，這樣會不會很不孝？但他若包破萬元，生活就會有點吃緊。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「6000元超多，我畢業5年了，最高就是3600元，爸媽有時候還會包回來給我」、「包好多喔！我一個月6萬多，但我去年只包了3600元，然後收到7200元 」、「工作20年固定3600元」。

還有不少網友認為金額多寡是其次，心意才是最重要的，「我覺得可以包給父母就很棒了欸，如果是我就會覺得我的小孩長大了，反而覺得很欣慰」、「心意最重要，包得很大包但生活會吃緊其實不必要，父母也不會希望因為紅包錢讓你有壓力」、「量力而為，沒有所謂多寡」。